Consulta aquí los exámenes de Lengua Castellana, Historia de España e Inglés

LENGUA CASTELLANA

1 El examen. Se dieron 2 artículos, uno de Maite Pérez publicado en Diario de Noticias con el título de ‘Enfermeras’ y ‘El curso sobre la felicidad que triunfa en Yale’, de Ricardo Guillén, en El Mundo.

2 Las preguntas. El examen tenía 4 preguntas: comprensión e interpretación, comentario lingüístico, un texto de opinión crítica y una pregunta literaria sobre Crónica de una muerte anunciada, la poesía de Machado o La Casa de Bernarda Alba.

HISTORIA DE ESPAÑA

1 Primera parte. Había que definir 5 términos de entre: Vascones, monarquía visigoda, Reinos de Taifas, Expulsión de los judíos o los Decretos de Nueva Planta.

2 Segunda parte. Desarrollar dos cuestiones: 2ª Repúbica: El Frente Popular, Represión franquista y Fuente Histórica: imagen del asalto al congreso de 1981.

INGLÉS

1 Opción A. Bajo un texto titulado Is being gifted really a gift? los alumnos debía responder a cuestiones, decidir si eran verdaderas o falsas frases relacionadas con el mismo, encontrar definiciones, completar texto con una serie de palabras y escribir una redacción de 200 palabras sobre un tema.

2 Opción B. Con la misma escritura, el texto se tituló Deadly selfies: are they worth a like?