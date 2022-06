Gimeno, abierto a estudiar un incremento presupuestario para buscar una solución a la huelga del 0-3

Carlos Gimeno, se ha mostrado este martes abierto a estudiar un incremento presupuestario, con acuerdo de los grupos del Parlamento de Navarra, para buscar una solución a la huelga en las escuelas infantiles. El consejero de Educación del Gobierno de Navarra,, se ha mostrado este martes abierto a estudiar un, con acuerdo de los grupos del Parlamento de Navarra, para buscar una

"Vamos a estudiar, no es fácil en un Presupuesto que está reorientado, porque hay una guerra y hay un incremento de gasto y no hay un incremento de ingresos. Va a haber que reorientarlo de nuevo en base a esta cuestión y parece ser que los grupos parlamentarios se abren, pero ahora hay que ver con el departamento de Hacienda en qué partidas y hay que ver de qué lugares se puede sacar esa financiación teniendo en cuenta que estamos a mitad del año presupuestario", ha afirmado Gimeno, en declaraciones a los medios de comunicación.

El consejero ha asegurado que Educación "ya lleva trabajando con el departamento de Economía y Hacienda bastante tiempo y vamos a ver si podemos concretar y trasladar una oferta al Parlamento para poder solucionar esta cuestión lo antes posible".

Carlos Gimeno ha explicado que "desde el 27 de abril este consejero propuso un órgano institucional para poder trabajar esta cuestión con los colectivos y con la plataforma profesional que establece estas reivindicaciones". "El departamento ha hecho propuestas que generaban inmediatez para mejorar esas reivindicaciones en base a la financiación que en ese momento estaba sobre la mesa, financiación desde el departamento de Haciendas Locales y desde el departamento de Educación. Esa propuesta de incremento -retributivo- del 14% se rechazó y ahora mismo se abre un nuevo escenario que es obviamente que haya un acuerdo parlamentario donde se incremente la financiación", ha apuntado.

El consejero ha explicado que hay prevista una reunión este miércoles entre el Gobierno foral, la Federación Navarra de Municipios y Concejos y la Plataforma 0-3. "Vamos a ver cómo están los últimos datos de la financiación, cómo están las últimas propuestas, que ya están trabajadas y delineadas, y vamos a ver si podemos ir a una reunión mañana con ese proyecto o podemos solicitar un aplazamiento para ir con más consistencia en la propuesta", ha afirmado.

Gimeno ha asegurado que "el Gobierno siempre ha abierto esa puerta" para el incremento presupuestario. "Es lo primero que se le ocurre a un consejero, ver dónde podemos financiar esas reivindicaciones, pero también el Gobierno tiene una responsabilidad, los Presupuestos están para ejecutarlos, no para ampliarlos ni para no ejecutarlos, pero obviamente se puede trabajar en una modificación presupuestaria, está contemplada normativamente y en eso estamos trabajando desde hace mucho tiempo, en la eficacia y la eficiencia de los recursos públicos, que no es fácil en una situación como la actual", ha señalado.