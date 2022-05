La paradoja de las ayudas de 50 euros para fomentar la movilidad ciclista

Saludable, rápida (para según qué desplazamientos), ecológica, social... un elenco de adjetivos que apenas podrían ser rebatidos por su necesaria condición de bicicletas. Por ello, las iniciativas que promueven las diferentes administraciones en favor de estos nuevos medios de transporte son, en general, motivo de elogio.

Un ejemplo lo encontramos en la recién inaugurada tercera edición de la campaña ‘No aparques tu bici, reactívala’, promovida por Gobierno de Navarra, y que ofrece ayudas a la reparación y mantenimiento de más de 2.000 bicicletas. Hasta ahí fenomenal. ¿Cuál es el problema entonces?

PERMISOS A MEDIAS

Más que un escollo, quizá una paradoja. Y es que el contrasentido radica en que, por primera vez, las subvenciones (50 euros por persona) pueden utilizarse para compra e instalación de sillas infantiles y remolques. Una alternativa que, dentro de lo positivo de fomentar la movilidad familiar, choca de manera abrupta con las restricciones que dictan las distintas ordenanzas que rigen en los diferentes municipios.

Mirando a la norma principal, es decir, hacia el Reglamento general de circulación y ordenanzas municipales de tráfico, su artículo 12 permite transportar en bicicletas convencionales un pasajero menor de 7 años, que lleve casco y vaya en silla homologada. “Solo 1 pasajero”, recalca el experto en movilidad, Xabier Aquerreta.

En este mismo artículo permite también los remolques en bicicleta, siempre que no pesen más del 50% de la bici que los va a mover. Es decir, para un ciclo estándar de 15 kilos, el remolque no podría pesar más de siete y medio. “No hay remolque homologado para transporte de niños que pese tan poco, y de existir, no podríamos llevar prácticamente nada en él, mucho menos personas”, advierte Aquerreta. Como guinda, la norma prohíbe usar el remolque de noche, así como transportar personas en él.

Pero como no todo es negro, hay que recalcar que se deja un resquicio para que sean los ayuntamientos los responsables de regular el transporte de mercancías y personas de una manera diferente a lo descrito en el artículo. Esto, lejos de ser una ventaja, termina por generar auténticos quebraderos de cabeza.

PASAJEROS CONTADOS

Y como muestra un botón: en lugares como Pamplona los remolques con personas y mercancías están permitidos día y noche, de igual manera al transporte de 1 pasajero por bici en silla también. En otros, como Berriozar o Valle de Egüés, también salvo que en las bicicletas ‘normales’ no se dice nada de pasajeros máximos. Por contra, en municipios de tamaño y población superior, como Barañáin, Estella, Peralta o Ansoáin, la ausencia de mención en sus correspondientes ordenanzas de Tráfico hace que se tengan que remitir a lo indicado en el artículo 12: nada de remolques de noche y mucho menos con personas.

Pero el handicap, avisa Aquerreta, aún va más allá. “El artículo 12 deja bien claro en qué circunstancia su cumplimiento es obligatorio: fuera de ámbito urbano”, dice. Por ello, reitera el experto en Movilidad, hay que despedirse de recorrer vías verdes como Plazaola, Irati o Bidasoa con una bicicleta con 2 asientos o con remolques donde llevar a los hijos.