Esparza afirma que tiene una encuesta en la que la ventaja de UPN con el PSN es de 7 escaños

Esparza ha dado a conocer una encuesta interna que, según ha dicho, el trabajo de campo lo ha realizado la misma empresa que maneja el PSN.

Esparza ha afirmado que da a conocer estos datos para salir al paso de "las mentiras" de la presidenta Chivite, "que no se sabe si estaba intentando elevar la moral de sus militantes o minar la de los nuestros".

Esparza no ha querido desgranar los datos de su encuesta por "no entrar a una guerra de encuestas", pero ha dicho queEn cuanto a la posibilidad de que entre Vox al Parlamento foral ha afirmado que eso no lo contemplan las encuestas.