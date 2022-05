Las piscinas preparan su apertura sin restricciones tras 2 años de pandemia

El intenso calor de estos días invita a desear los primeros chapuzones en las piscinas. Los clubes privados e instalaciones de piscinas públicas se afanan en los preparativos para dar el pistoletazo de salida a la temporada de baño 2022 que, como mayor novedad, trae la supresión de todas las restricciones covid-19. Ni límite de aforos en el césped, ni fuentes cerradas, ni duchas prohibidas, ni zonas parceladas ni mascarillas en el interior de las cafeterías.

El Club Tenis de Pamplona será de los primeros en inaugurar la temporada. Este viernes abrirá tres de sus vasos, un día antes de lo previsto inicialmente. “Con estas temperaturas tan altas y las ganas que vemos a la gente pensamos que puede ser un fin de semana con una gran asistencia, en torno a 3.500 socios. De todos modos, siempre tratamos de abrir en mayo”, apunta Izaskun Arricaberri desde este club, que cuenta con 17.500 socios.

Otras asociaciones deportivas irán abriendo sus vasos a final de mayo o a primeros de junio, pero la apertura generalizada en la práctica totalidad de las piscinas navarras se prevé para el fin de semana del 10 y 11 de junio, aunque algunas municipales -muchas en pueblos- la han fijado para el miércoles, día 15. “Se nota más alegría que otros años porque dejamos atrás todas las medidas que han complicado la gestión en estos dos años. Este verano apelamos a la responsabilidad individual como en cualquier otro espacio”, afirma Leticia Alcaz, gerente de la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra (Aedona).

La entidad aglutina a 11 clubes navarros: Tenis, Natación, Larraina, Oberena, Anaitasuna, Txantrea, San Juan, CD Amaya, Rochapea, Echavacoiz (en Pamplona) y el SDR Arenas (Tudela), que según contaban este jueves aún no tiene fecha de apertura fijada.

BAJAS DE SOCIOS DESDE 2020

La pandemia, con el miedo a contagiarse por covid y el aislamiento social que algunas personas se han autoimpuesto de manera voluntaria, ha pasado factura al número de asociados de la mayoría de las instalaciones deportivas.

Los 11 clubes de Aedona han perdido, en conjunto, unos 2.500 socios de número, sin contar los de alguna sección deportiva concreta (fútbol, patinaje, etc). En junio de 2019 sumaban entre todos 72.500 socios y, en este momento, se sitúan en poco más de 70.000. Entre las razones de este descenso, según cuentan, también se incluyen las económicas, las de familias con apuros económicos.

Sin covid, lo que empaña esta nueva tempOrada es el aumento generalizado del coste de materias primas (hipoclorito y otros productos de limpieza e higiene) y de la energía. Al igual que el conjunto de empresas e instituciones, las entidades deportivas llevan meses trabajando en minimizar el impacto de estos incrementos en sus cuentas de resultados. Pese a todo, la mayoría de clubes se ha visto obligado a aprobar una subida de cuotas en las últimas asambleas, celebradas en muchos casos a finales de abril. “Subir la cuota al socio es siempre el último recurso. Se barajan otras medidas, pero a veces no queda más remedio”, apunta Leticia Alcaz, que cifra el aumento medio de las cuotas de Aedona en torno a un 5%.

“Los clubes han apostado por no reducir servicios ni calidad ni horarios ni días, que era otra posibilidad. Los clubes han querido seguir ofreciendo sus servicios para las familias en los máximos parámetros de calidad y seguridad. De hecho, no han trasladado toda la subida y una parte la están absorbiendo ellos”, agrega Alcaz. La cuota media , sin incluir las derramas, se ha situado en el conjunto de los clubes en los 34,5 euros mensuales.

hay piscinas municipales que también se han visto abocadas a aumentar las cuotas. Es el caso de Lagunak, en Silvia Alcalá, que añade que quizá se adelante la apertura, prevista para el 11 de junio. Además de clubes privados,. Es el caso de, en Barañáin , donde el socio adulto ha pasado de pagar 15,40 a 17,88 euros al mes. “La revisión del IPC, la subida de materIas primas, etc. Llevábamos muchos años sin subir y nuestro objetivo es mantener el mismo servicio de calidad para toda la familia”, comenta su gestora,, que añade que quizá se adelante la apertura, prevista para el 11 de junio.

Cantolagua, en Otras piscinas municipales, como las de, en Sangüesa , que prevén abrir “hacia el 15 de junio”, han decidido mantener los mismos precios de las cuotas y abonos que en 2021. Lo mismo ocurre en piscinas de municipios más pequeños como Carcastillo y Ribaforada, que también inaugurarán los vasos el día 15 de junio y donde los bonos de verano repetirán las tarifas del año pasado.

En Aranzadi San Jorge , piscinas públicas de Pamplona, el aumento de costes lo asumirá la empresa adjudicataria, Serveo, tal y como se establece en los pliegos. “Los precios de los abonos ni las entradas se van a aumentar para este verano. Por ejemplo, el precio del abono de adultos, de 25 a 65 años, está en 80,75 euros. Lo que sí esperamos es un verano a pleno rendimiento, con más afluencia que en los veranos pasados porque ya no hay ninguna restricción”, comentaba su gestor, Jaime Lezcano. En estas instalaciones se registraron el año pasado 56.000 accesos y se vendieron 1.663 bonos de verano.

CAMPAÑAS PARA CAPTAR SOCIOS

Las piscinas municipales de Huarte, que abrirán el 15 de junio, ha perdido socios por la covid y, en estos momentos, al igual que otras, realiza una campaña de captación, para lo que suprime la matrícula a cambio de 9 meses de permanencia. “Se han apuntado 170. Hay ganas de disfrutar y en la piscina se disfruta mucho”, cuentan en las oficinas.

Solo 1 incidencia: traumatismo por tirarse de cabeza

​El autocontrol y responsabilidad de los usuarios es necesario en las piscinas. El año pasado solo hubo una incidencia registrada por el Instituto de Salud Laboral: un traumatismo craneoencefálico sufrido por una persona al tirarse de cabeza en una piscina con profundidad de 1,20 metros y que contaba con tal señalización. El control y vigilancia de los padres en niños y menores de edad y la responsabilidad personal de los adultos es importante, según señalan desde el citado organismo.

Balance 2021: abiertos 42 expedientes y un 10% de muestras de agua “no aptas”

La temporada de verano de 2021 se saldó con 42 expedientes abiertos a otras tantas instalaciones deportivas por motivos como deficiencias en el protocolo de desinfección y limpieza, porque el socorrista no ejercía su labor, por no contar con un botiquín adecuado o por no revisar las atracciones acuáticas, etc. Así se expuso en la reciente jornada de presentación del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Piscinas 2022.

En la labor de inspección se tomaron un total de 206 muestras de agua en distintas instalaciones de toda Navarra para su análisis, tanto de piscinas cubiertas como de piscinas al aire libre. “¿Cómo es la calidad en vasos cubiertos? Hubo un 11% de las muestras no aptas, el mismo porcentaje que el año pasado y que no conseguimos rebajar”, señaló la jefa de la Sección de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Laboral, Teresa Ferrer. En vasos al aire libre se tomaron 109 muestras de agua, de las que un 10% fueron “no aptas”.

En la jornada se recordó que el Gobierno de Navarra ha decidido posponer hasta enero de 2025 la exigencia de subsanar deficiencias que, como se indicó, en ningún caso ponen el riesgo la salud del bañista. No es la primera vez que se conceden aplazamientos para este tipo de obras e inversiones, ya que este tema se arrastra desde 2003. También se ha ampliado hasta 2024 el plazo para que los socorristas que deseen ejercer en Navarra cuenten con la formación exigida. Según se dijo, ya hay unos 300 personas que han obtenido cualificación.

APUNTE: "Al agua, virus"

Marcos Sánchez

El coronavirus sigue circulando al igual que el verano pasado, pero en el que está ya próximo a comenzar no habrá que reservar horario para entrar a la piscina, ni máquina que avise cuando el número máximo de bañistas se ha alcanzado, ni vigilante que a ras de césped diga “chist, chist, la mascarilla”. Hemos pasado de asustarnos por el virus a convivir con él por no decir obviarlo, así que a nadie le extrañe que acabemos poniéndole los manguitos para animarle a aliviarse del calor. ¡Al agua, covid! Perdón, patos.