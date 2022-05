Navarra destina un millón de euros a entidades locales para realizar acciones de transición energética

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4, ha convocado un millón de euros de ayudas dirigidas a entidades locales para la realización de actuaciones orientadas a la transición energética. Se pueden solicitar desde este martes y hasta el próximo 15 de junio en la ficha del catálogo de trámites del portal de Gobierno de Navarra.

Estas subvenciones se suman al paquete de medidas para hacer frente a la crisis climática puestas en marcha por el departamento. Entre ellas se encuentra el Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves III) del que se ha hecho una nueva concesión por valor de 145.850 euros, procedentes de fondos NextGenerationEU.

En el caso de las ayudas a entidades locales se busca financiar tres líneas de actuaciones. La primera tiene por objeto la renovación de las instalaciones existentes de alumbrado público exterior e interior en edificios públicos y cuenta con un presupuesto de 300.000 euros para entidades locales y otros 300.000 para entidades locales de menos de 500 habitantes. La segunda línea está orientada a apoyar la redacción de proyectos de energías renovables y de eficiencia energética y cuenta con un presupuesto de 100.000 euros para cada tipo de proyecto. La última de las líneas, que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros, busca ayudar a la constitución de comunidades energéticas.

Podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades locales de Navarra o los entes que gestionan los servicios públicos locales (organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente a una entidad local) que realicen inversiones relacionadas con las medidas descritas anteriormente.

Las ayudas se enmarcan dentro del Plan Energético de Navarra Horizonte 2030 que tiene entre sus objetivos fomentar un consumo eficiente de la energía, incrementar la contribución de las energías renovables en el consumo final de energía, así como reducir el uso de combustibles fósiles, el aumento de las energías renovables en el transporte y la promoción de comunidades energéticas.

Para dar a conocer esta convocatoria y ayudar a las entidades locales en los trámites, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial ha organizado una sesión informativa junto con la Federación Navarra de Municipios y Concejos. El acto se celebrará de manera online el próximo viernes 20 de mayo y en él participará la directora general de Industria, Energía y Proyectos estratégicos S4, Uxue Itoiz; el director de Servicio de Transición Energética, Martín Ibarra; y el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo. Para poder asistir hay que registrarse en este formulario de contacto.

PLAN MOVES III

El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial también ha realizado una nueva concesión del Plan MOVES III por valor de 145.850 euros. Esta resolución de concesión engloba aquellas solicitudes presentadas por personas jurídicas y abarca un total de 53 beneficiarias. El programa actualmente sigue abierto y se pueden solicitar las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023 a través de la fichade ayudas del catálogo de trámites del portal de Gobierno de Navarra.

El importe de estas ayudas procede del Fondo de recuperación Next Generation EU y tiene un presupuesto inicial para Navarra de 4.950.000 euros que puede ser ampliado. Las ayudas en el caso de Navarra son acumulables a la deducción fiscal, de modo que un particular que compre un vehículo eléctrico puede obtener 7.000 euros de ayuda MOVES, siempre y cuando retire un coche de combustión, o de 4.500 euros si no hay achatarramiento. Se beneficiarán de un 10% de ayuda directa MOVES adicional aquellos solicitantes residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. A esta ayuda se añade hasta el 35% de deducción fiscal.

En el caso de los puntos de recarga las ayudas a particulares, autónomos y sector público sin actividad ascienden a un 70% de ayuda, incrementándose a un 80% en municipios menores a 5.000 habitantes. Además, se puede aplicar una deducción fiscal de hasta un 20%.

En el caso de las empresas estas ayudas a la compra de cargadores son de un 35% si se trata de una empresa de gran tamaño, de un 45% si es mediana y hasta un 55% si la solicitante es una pequeña empresa.