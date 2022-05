El consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno , ha sostenido que la redacción final de la norma aprobada por Navarra Suma y Geroa Bai para garantizar el empleo a los profesores de religión de la red pública no solventa los motivos que llevaron al Consejo de Navarra a señalar que en su redacción inicial no se ajustaba a la legalidad. “La enmienda in voce” que este jueves han aprobado NA+ y Geroa Bai “permite a la Administración cambiarles de destino, pero no reducir la jornada, por lo tanto en los parámetros del dictamen del Consejo de Navarra entiendo que la enmienda no mejora lo que estos establecían”.