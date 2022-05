Helena Albelda y Laura Aguinaga, dos estudiantes pamplonesas en Groningen

universidad de Groningen todo lo que le interesaba. Quería aprender a programar, profundizar en el campo de Operaciones, logística y Supply Chain, optimización de procesos, etcétera, y precisamente esta universidad, la segunda más antigua de le daba exactamente lo que buscaba. Helena Albelda encontró en el máster que cursa actualmente en latodo lo que le interesaba. Quería aprender a programar, profundizar en el campo de Operaciones, logística y Supply Chain, optimización de procesos, etcétera, y precisamente esta universidad, la segunda más antigua de Holanda , fundada en 1614, y la primera que aceptó mujeres,

Laura Aguinaga, igualmente pamplonesa pero un año menor que Helena, también buscaba un buen máster en logística. Su idea de hacerlo en el extranjero le atraía y Groningen le parecía una buena opción. De Holanda conocía más, ya que tiene familia viviendo allí; de Groningen no conocía nada, pero se marchó allí. Así les unió la ciudad. Helena vive sola en un estudio un poco alejado de la universidad (25 minutos en bici) y del centro (10). “El primer mes tuve que vivir en un Airbnb y aunque el alquiler es bastante caro me concedieron una beca que casi paga la mitad del importe”, concede. Laura, por su parte, vive en un alojamiento con otros estudiantes donde comparten algunas de las instalaciones.

Con una población parecida a Pamplona, Groningen es una de las ciudades más jóvenes del país gracias a sus 50.000 estudiantes. Es también una ciudad óptima para desplazarse en bici, ya que cuenta con 145 kilómetros de carril bici. “Diría que la vida se parece mucho a la de Pamplona, la ciudad es pequeña y todo está a menos de media hora en bici así que se puede llegar fácil a cualquier sitio”, explica Laura. Además a dos horas está Amsterdam y el tren lleva a cualquier parte del país. Lo que más les gusta a estas estudiantes navarras es la vida que hay. “Aunque exista la concepción de que en el Norte de Europa no hay vida en las calles, en Groningen no es así”, explica Helena. “Hay un mercado que llena de vida la cuidad y, llueva o haga sol, siempre está lleno”, explica. Las calles suelen estar abarrotadas de gente, hay bares, puestos de comida, vida nocturna... “saben pasárselo bien”, resume. Laura destaca que los holandeses respetan mucho el equilibrio entre trabajo y vida. “Les gusta quedar con los amigos, tomar algo después de trabajar, hacer deporte y tener hobbies es importante”, explica.Pero no todo es maravilloso, como en cualquier sitio. Laura asegura que ir en bici los días de tormenta o mucho viento es muy incómodo. Helena también cita la cantidad de días de lluvia al año, 210, y la costumbre de cenar a las seis de la tarde.

Sus estudios no dejan demasiado tiempo libre. Laura intenta ir al gimnasio tres veces a la semana y suele quedar con sus amigos para ir a la biblioteca, que suelen rematar, eso sí, yéndose a tomar algo. “Al final estudiamos bastante ya que el sistema holandés es muy demandante y tenemos exámenes finales cada dos meses”, añade Helena. “Es un no parar”, concluye, aunque trata de ir al gimnasio y quedar con amigos.

El futuro no tiene límites para ellas. “Groningen está muy bien para ser estudiante pero casi todas las oportunidades están en Amsterdam, Rotterdam o el sur de los Países Bajos en general, así que me gustaría trabajar por esa zona y luego, quién sabe, no me importaría mudarme a otras zonas del mundo”, apunta.“Me encantaría quedarme en Holanda a vivir pero en este momento me llama más dar un salto más grande, mi plan A es buscar trabajo en Singapur y mi plan B quedarme en Amsterdam o Berlín”, expone por su parte Helena.

Nombre: Helena Albelda Renet



Fecha y lugar de nacimiento: Pamplona, 27 de septiembre de 1996



Estudios: Colegio Carmelitas Vedruna desde los 3 años hasta 2º de Bachiller (Bachiller en Ciencias Sociales), ADE internacional en la UPNA y máster en Technology and Operations Management en la universidad de Groningen.



Trabajos que ha tenido: Ha trabajado como administradora de proyectos europeos en Berola Consulting SL y MDH (Suecia) y como junior operations manager en Durstexpress (Berlín).



Estado civil: Soltera sin hijos