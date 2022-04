El 17% de los navarros ha tenido algún problema con su compañía telefónica

17% de los navarros ha tenido algún problema con su compañía telefónica habitual, según señala una encuesta encargada por la Elha tenido algún problema con suhabitual, según señala una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

Los problemas más habituales, informa Irache en un comunicado, son los de facturación (el 35 %), por recibos incorrectos o excesivamente altos y un 23 % de las quejas telefónicas tiene que ver con que el cliente cree que hay una falta de información por parte de la compañía.

Al respecto, Irache destaca que las contrataciones vía telefónica, que representan una buena parte de las altas en el sector, "son especialmente confusas y ofrecen menos garantías al consumidor".

Un 22 % de los consumidores con problemas alegan que le han subido las tarifas respecto a lo que tenían contratado. En ocasiones son encarecimientos irregulares que, tras la reclamación, son solucionados, pero otras veces son subidas unilaterales pero legales de las compañías.

En cuarto lugar, los consumidores se quejan de que les han cobrado por servicios no contratados (14 %). En este sentido, se dan cargos por servicios a terceros, de tarificación adicional o no, que el consumidor asegura no haber contratado.

Otros clientes se quejan de la mala calidad del servicio telefónico o de internet (14 %). Generalmente se trata de interrupciones o falta de cobertura en la línea telefónica y, sobre todo en el servicio de internet.

Los compromisos de permanencia también están entre los problemas más habituales, ya que en muchas ocasiones no se da una información adecuada sobre estas cláusulas, lo que hace que muchas personas no sepan si tienen que pagar algo cuando quieren cambiar de operadora, qué importe o durante cuánto tiempo está vigente esta penalización.

Irache señala que también se dan problemas al anular portabilidades, ya que "cada vez las operadoras se dan más prisa en instalar la infraestructura técnica. Tanto, que en ocasiones están instalados los cables, el router, decodificador u otros aparatos antes de que se haya producido el cambio a la nueva compañía o que la actual haya podido hacer una contraoferta".

"Si el consumidor acepta esta contraoferta para quedarse donde estaba, la nueva compañía, que aún no le ha podido ofrecer el servicio, le factura la instalación de los equipos, que se puede acercar a los doscientos euros", explica la asociación.

Algunas personas también muestran su malestar porque no reciben las facturas y, por tanto, no saben cuánto les están cobrando si no acceden a sus cuentas bancarias.

Desde Irache se aconseja no contratar por teléfono, pedir las condiciones por escrito y conservarlas. A partir de ahí, revisar periódicamente las facturas y ver si corresponden con lo contratado. Si no es así, asesorarse y reclamar cuando corresponda.