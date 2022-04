Cinco mujeres ‘sobresalientes’, premiadas por su trayectoria vital

Cinco nombres y cinco apellidos de mujeres ‘sobresalientes’ inaugurarán la primera edición del premio ‘Somos valientas’. Impulsado por Diario y de Navarra y patrocinado por Laboral Kutxa, busca reconocer la labor de féminas que destacan en el ámbito de la cultura, el deporte, la empresa, la labor social y la juventud y que han debido superar dificultades tanto en su vida personal como profesional para salir adelante. Mujeres que, en definitiva, son un ejemplo de valentía y resiliencia en Navarra. Las cinco galardonadas son Irene Nonay (premio a la juventud), Desirée Lara (labor social), Ana Monreal (empresa), Maite Ruiz de Larramendi (deporte) y Aurora Beltrán (cultura). El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 28 de abril en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona y lo abrirá la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, Ana Bujaldón.

Irene Nonay, farmacéutica de 29 años, ha sido galardonada por ser una de las “pocas mujeres jóvenes agricultoras” de Navarra. Se ha reconocido su mérito al atreverse a dar un giro radical a su profesión y dedicarse a lo que de verdad la hacía feliz: el campo. Desirée Lara, de 38 años, ha sido reconocida por su labor social al impulsar la asociación ‘Pequeña guerrera’, de apoyo a familias con niños con cardiopatías. Una entidad que puso en marcha a los cinco meses de fallecer su propia hija (de siete meses) a causa de una enfermedad del corazón al nacer. Ana Monreal es ingeniera industrial y emprendedora. Cofundadora de las empresas iAR, Smart Lean Solutions y Bambrai, ha ganado también la décima edición del premio Emprendedor XXI. La pelotari Maite Ruiz de Larramendi, con siete medallas en siete mundiales y veinticinco años de trayectoria deportiva, ha sido seleccionada por sus méritos, perseverancia y tenacidad en un sector fundamentalmente masculino. Y la cantante Aurora Beltrán, que empezó su andadura en la música de niña, por ser un referente en el pop-rock navarro.

El jurado de los premios ‘Somos Valientas 2022’ ha estado formado por tres periodistas de Diario de Navarra: Sonsoles Echavarren Roselló, Marialuz Vicondoa Álvarez y M. Carmen Garde Segura; y las directivas de Laboral Kutxa Maitane Bueno Zabalza y Eva Ruiz de Galarreta. En esta ocasión, se premia, además, con el galardón ‘Mujer del año’ a la científica Margarita del Val, investigadora en el CSIC.

Irene Nonay, premio a la juventud: una joven boticaria entre los almendros

Irene Nonay Mauleón consideró que su vida sería más útil al otro lado del mostrador de la farmacia. En una rebotica al aire libre, en los campos de almendros. Y así, esta farmacéutica ribera, de 29 años, se ha hecho viral desde su cuenta de Twitter.

En la que relata cómo florecen esos almendros heredados de su abuelo Arturo, a los que se suman los que ella misma ha plantado. Agricultora, joven y mujer, ha sido galardonada con el premio ‘Valienta’ a la juventud “por haber ignorado todos los prejuicios y condicionamientos sociales y apostar por la agricultura”.

Sigue, además, los consejos que le daba su abuela María Jesús, “que era moderna y decidida”, y come todos los días un puñado de almendras. “Que son muy buenas para la salud”. Nonay recuerda que las mujeres “siempre han estado en el campo”, aunque la mayoría, de manera anónima. Ella reivindica ahora el sector primaria conduciendo su tractor.

Desirée Lara, premio a la labor social: apoyo a las familias de niños con cardiopatías

Desirée Lara es un ejemplo de altruismo y solidaridad. Una ‘rara avis’ que ha sabido superponer lo plural sobre lo singular, lo colectivo sobre lo individual. Y que, en el momento más duro de la vida de un persona, el que rodea a la muerte de un hijo, pensó en el dolor de otros.

Desirée Lara Denia, burladesa de 38 años, fundó en febrero de 2017 la asociación ‘Pequeña guerrera’, para apoyar a familias de niños que hubieran nacido con alguna cardiopatía o que la hubieran desarrollado a lo largo de su vida. Y lo hizo cinco meses después de que falleciera su segunda hija, Nayra (que significa ‘guerrera’ en guanche, dialecto canario).

El pasado febrero, impulsó la ‘I Jornada de cardiopatías en Navarra’, en la que participaron familias y profesionales. Lara, diseñadora gráfica de profesión y madre de un hijo de 12 años, deja la presidencia de la asociación el 29 de abril. Este galardón supone así, un “broche de oro” a su labor.

Ana Monreal, premio a la empresa: ingeniera y emprendedora en tecnología

Ana Monreal Vidal (Pamplona, 1984) no es una ingeniera industrial cualquiera. Sino una amante del emprendimiento que suma premios, como la Cruz de Carlos III (por su contribución al desarrollo y proyección de la Comunidad foral) o la décima edición del Premio Emprendedor XXI.

Madre de dos hijos pequeños (de 5 y 2 años), es cofundadora de las empresas iAR (pionera en software), Smart Lean Solutions y Bambrai y, además, representa en España a la empresa francesa Sirea. La pequeña de cinco hermanos, siempre quiso ser médico, aunque sus padres (periodista e ingeniero de caminos) la reorientaron en su ruta profesional.

“Al principio, la ingeniería industrial me parecía una carrera fea pero luego me encantó, al ver todo su potencial”. Su premio ‘Valienta’ a la empresa reconoce no solo “su impecable trayectoria profesional” sino también “su constancia en un ámbito mayoritariamente masculino”.

Maite R. Larramendi, premio al deporte: sentir la pelota en las manos no se olvida nunca

Maite Ruiz de Larramendi (Beasáin, Guipúzcoa, 1973) ha jugado a pelota desde niña. Desde que entrenaba en el frontón y los pasillos de su casa de Eulate (Tierra Estella) a donde se trasladó con su familia en su infancia.

Pero aunque ganó siete medallas en siete mundiales y acumula un amplio palmarés en su trayectoria deportiva (Mejor pelotaris del mundial 2010, Premio a la deportista femenina más destacada por el Gobierno de Navarra...) nunca pudo dedicarse profesionalmente a un deporte fundamentalmente masculino.

Técnico en radiología en el Hospital Universitario de Navarra, es entrenadora de pelota en Oberena y su historia ha sido una de las que han inspirado el cortometraje documental ‘Las pelotaris’, de Daniel Burgui y otros. El premio ‘Valienta’ al deporte reconoce “su perseverancia y tenacidad” al no querer abandonar la pelota mano, a pesar de aconsejarle otros deportes, como la pala o el frontenis.

Aurora Beltrán, premio a la cultura: una vida dedicada a la música pop y rock

Aurora Beltrán (Pamplona, 1964) ha vivido por y para la música. Siendo niña tuvo una enfermedad que la obligó a permanecer horas sentada en su casa de Potasas (Beriáin) y su padre le regaló una guitarra para entretenerse.

Encabezó los grupos ‘Belladona’ y ‘Tahúres Zurdos’ y se convirtió en un referente de la música pop y rock de Navarra. Desde 2004, y tras la disolución del último grupo, canta en solitario. La cantante ha sido galardonada “no solo por sus álbumes sino por su trayectoria desde joven”, cuando recorría los bares de Pamplona cantando y tocando la guitarra.

El premio reconoce también su dedicación en un mundo musical “primordialmente masculino” en aquellos años y su constancia “por continuar haciendo en la vida lo que más le gusta, que es la música”. Aurora Beltrán recibió un trasplante de riñón en 2018 y su videoclip ‘Invicta’ formó parte de una campaña de concienciación social de Alcer.