Un Edimburgo sin pasaporte covid recibe el primer chárter desde Pamplona esta Semana Santa

El verdor de la Highlands, las Tierras Altas escocesas, los castillos o las destilerías de whisky han atraído a los navarros. Pero lo determinante para buena parte de los 186 pasajeros que partieron este miércoles hacia Edimburgo fue que el avión despegase desde Pamplona. El vuelo salió completo.

Y como este, otros dos chárter llevarán este jueves a los afortunados viajeros a Praga y Venecia, los destinos que se han mantenido en pie después de que los trayectos hasta Tallín (Estonia), Cracovia (Polonia) y Marrakesch (Marruecos) se cancelaran debido a las crisis política y humanitaria.

“Cracovia está muy cerca de Rusia, entonces no. No conocíamos Escocia y nos apetecía visitarla; creo que es una zona diferente, por lo menos por las películas. Ya hemos estado en Londres”, relataban Amelia Cardalliaguet y Javier Gómara Ramírez, un matrimonio de Tudela. La pareja, que insistía en la comodidad de salir desde Navarra, era la primera vez que se aventuraba en el extranjero desde la apareción de la covid-19.

NO ERAN LOS ÚNICOS QUE HABÍAN POSTERGADO ESTE MOMENTO

Los pamploneses Almudena Carpintero Martín y Chema Pérez Pérez reconocían que desde que se inició la pandemia se han limitado al turismo nacional. A Edimburgo viajaron con sus dos hijos, de 17 y 13 años, vieron la oportunidad perfecta, dada la cercanía del aeropuerto y que era un destino pendiente: “Era un viaje que teníamos previsto hacer desde hace ya un par de años”.

NI PCR NI CERTIFICADO

Carpintero y Pérez explicaron que con la normativa escocesa actual ya no se solicitan pruebas PCR, formulario de localización de pasajeros ni pasaporte covid para entrar al país, aunque la mascarilla todavía se utiliza en interiores y el transporte público. Se sienten tranquilos con las medidas, tienen la vacuna y ya están “acostumbrados” a cubrirse boca y nariz.

“Tengo sentimientos encontrados: por un lado me gusta, y por otro pienso que es peligroso. En sitios cerrados la gente abusa”, reflexionaba José Carlos Goñi Saldise, de 69 años. Los ojos del pamplonés dejaban entrever la ilusión por descubrir las Tierras Altas: “Hemos elegido la ruta que va a Glasgow, Edimburgo y las Highlands. Son cinco días que sirven para conocer razonablemente la zona”.

Itziar Olabe Velasco enumeraba la historia, la cultura y el paisaje entre otros atractivos de Escocia. La comerciante pamplonesa contaba que algunos años no cogía vacaciones en Semana Santa, sino en otras fechas, pero cuando ha podido ha utilizado los vuelos chárter para viajar: “Me gusta más porque aprovecho el tiempo”.

Olabe, de 50 años, fue una de los navarros que se marcharon en diciembre en uno de estos aviones. Fue a Praga (República Checa). “Ya había estado antes, repetía, y sigue igual de bonita que antes”, recordaba.

También la larraguesa María Jiménez Morales tuvo una incursión en el extranjero el pasado semestre. Viajó a Ámsterdam junto a su marido, pero tuvo que salir desde Madrid. “Cuando fuimos era octubre, aquí empezó un brote y allá no había ni una mascarilla, los bares estaban llenos... Al principio nos costó un poco” admitía Jiménez. Su marido señaló que volvieron “sin ningún problema” de la escapada: “Si no eres valiente no sales de casa”.