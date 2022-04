Chivite se niega a opinar sobre el rechazo de Bildu a condenar a ETA

presidenta María Chivite no pronunció este jueves ni un reproche a su socio presupuestario, EH Bildu, por no haberse sumado a la condena a ETA que el resto de grupos aprobaron incluir en el Plan de Convivencia que elaboró el Gobierno navarro. Un pronunciamiento que ayer le pidió sin éxito en el pleno del ParlamentoNavarra Suma. La presidenta respondió: “La posición de voto de otros partidos políticos corresponde reflexionarla a otros partidos políticos”. “Como Gobierno no nos identificamos ni compartimos las posiciones de quienes no están en este marco: rechazo a ETA, al terrorismo y el trabajo con las víctimas”, agregó. Lano pronunció este jueves ni un reproche a su socio presupuestario,, por no haberse sumado a la condena a ETA que el resto de grupos aprobaron incluir en el Plan de Convivencia que elaboró el Gobierno navarro. Un pronunciamiento que ayer le pidió sin éxito en el pleno del Parlamento Iñaki Iriarte , de. La presidenta respondió: “La posición de voto de otros partidos políticos corresponde reflexionarla a otros partidos políticos”. “Como Gobierno no nos identificamos ni compartimos las posiciones de quienes no están en este marco: rechazo a ETA, al terrorismo y el trabajo con las víctimas”, agregó.

María Chivite criticó tanto a Bildu como a NA+ por haber votado en contra del plan, pero centró sus reproches en la coalición de Javier Esparza a la que acusó de “confrontar y generar división”.

QUÉ OCURRIÓ CON EL PLAN

El Gobierno llevó al Parlamento un plan con medidas sobre distintos ámbitos como derechos humanos, convivencia en la diversidad o derechos de las víctimas. NA+ y Bildu votaron en contra y el plan se rechazó. Navarra Suma advirtió desde un inicio que sólo daría su apoyo si el plan recogía la condena de todos los grupos al terrorismo de ETA y que no se llegue a acuerdos políticos con quien no se sume. Ningún otro grupo apoyó esta propuesta.

El PSN presentó una alternativa que incluía la condena a ETA, pero eliminando lo de los pactos. Bildu advirtió que si eso se incorporaba al plan, no lo apoyarían, ya que lo querían convertir en una “prueba del algodón”. El PSN mantuvo su propuesta y todos los grupos menos Bildu votaron a favor de incorporarla (el 86%).

NA+ PREGUNTA SI EL PLAN RECOGERÁ LA CONDENA A ETA

Aunque el plan fue rechazado, seguirá en vigor, como sostuvo la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, de Geroa Bai, argumentando que no tiene un carácter normativo y la posición de la Cámara no afecta a su validez.

Iriarte (NA+) preguntó a la presidenta si se incorporará la necesidad de que los grupos condenen a ETA, como apoyó la Cámara, y si no piensa que es una mala idea ir “de la mano” con quien no lo hace. Chivite no contestó.

CRUCE ENTRE CHIVITE Y PÉREZ NIEVAS