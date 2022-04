El Gobierno mantiene el plan de convivencia pese al rechazo del Parlamento

El Gobierno de Navarra mantiene que el primerque elaboró sigue vigente, a pesar de que fue rechazado el pasado mes de marzo por el Parlamento . En respuesta a su grupo Geroa Bai, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha afirmado este jueves en el pleno del Parlamento que por “maximalismos”, unay por “particulares urgencias” no se aprobó el plan en la Cámara, pero ha sostenido que ese “rechazo político” no invalida ese programa, que sigue en vigor.

La consejera ha argumentado que el plan no tiene “carácter normativo o reglamentario” como sí tienen otros como el Plan de Infraestructuras Locales de Navarra. Y que se llevó al Parlamento para “formalizar” una posición política en torno a ese plan “sin que acarrease consecuencias sobre su validez”.

POR QUÉ SE RECHAZÓ EL PLAN

No tenía por qué hacerlo, pero el Gobierno llevó al Parlamento ese primer, y la Cámara lo rechazó con el voto en contra de Navarra Suma y EH Bildu. Era previsible la oposicion de NA+. La coalición de UPN, Ciudadanos y PP presentó varias propuestas, pero advirtió de que una de ellas era imprescindible para dar su respaldo al plan. En ella pedía la condena del terrorismo de ETA y que no se llegue a acuerdos con quien no se sume o quien justifique el terrorismo