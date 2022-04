Asalto al camión de la verdura en Marcilla

Nadie ha podido acreditar qué transportaba ese camión Scania la madrugada del 2 de diciembre de 2017 cuando fue interceptado a punta de pistola al pasar el peaje de Marcilla. Según lo declarado, solo naranjas, limones y verdura, sobre todo brócoli. Pero había algo más. Lo que según el fiscal buscaban esos cuatro hombres que se hicieron con el camión, ataron al chófer, lo desnudaron y lo dejaron tirado en un campo próximo. Dos de los supuestos asaltantes fueron juzgados ayer miércoles en la Sección Primera de la Audiencia. Se enfrentan a 11 años y 9 meses de prisión, pero ambos lo negaron todo: aseguran que nunca han estado allí.

El chófer declaró que quizá podía llevar sustancias estupefacientes, pero que lo desconocía, porque no llegó a abrir el semirremolque. También dijo que era la primera vez que pasaba por Marcilla cuando aquella noche, entre las 4 y 5.30 horas circulaba procedente de Roquetas de Mar (Almería) hacia Dover (Inglaterra). Al pasar el peaje, se acercaba a una gasolinera para cumplir con la pausa obligatoria cuando un Renault Megane le cortó el paso. Según el escrito del fiscal, de él salieron cuatro hombres con chalecos reflectantes y que, simulando ser policías, dijeron que el camino estaba cortado, que no podía continuar. A continuación, lo sacaron a la fuerza y lo tumbaron en el suelo, donde le ataron las manos con un alambre, y le agredieron. Después, lo introdujeron en la parte de atrás del coche y le colocaron una capucha en la cabeza. También le metieron una pistola en la boca. “¿Sabes qué es esto? Es una pistola que hace boom, boom. Jura por tus niños que no hay nadie siguiéndote”, describe el fiscal. Tras conducir un cuarto de hora por una pista sin asfaltar, pararon. Desnudaron al chófer y lo dejaron tirado en un campo. El camión fue encontrado en un camino de Lille (Villaverd), en Tarragona. Esparcidas por el semirremolque, la fruta y la verdura. También un hueco vacío en el que, según el fiscal , iba la mercancía desconocida.

Tras la investigación de la Guardia Civil, dos detenidos fueron juzgados ayer. Ambos, que solo declararon a sus abogados, lo negaron todo. Uno dijo que en esas fechas estaría en Almería, “como siempre”, y que no tenía nada que ver con los teléfonos que según la investigación se utilizaron en el plan. “Eran de unos familiares, pero no tengo nada que ver con ellos”. También se desentendió del Renault Megane. “Lo usaban varios familiares y yo, como tenía problemas de drogas, lo dejé a unos gitanos que me lo devolvieron a los 5 o 6 meses. Nunca lo he conducido”. El segundo acusado afirmó que entonces estaría “seguramente en Rumanía” y que el otro coche que según la investigación se utilizó en el asalto era de su expareja, que él no lo utilizaba.