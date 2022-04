Ignasi Beltrán De Heredia: "Estábamos cómodos con el fraude en la temporalidad"

¿El aumento de la contratación indefinida en enero y febrero es achacable a la reforma laboral o puede haber otras causas?

Es la única explicación que encuentro. Llevábamos muchísimos años utilizando la contratación temporal de forma incorrecta. Tanto, que esa incorrección se había vuelto invisible. Se convirtió en una patología asumida.

¿Y se ha acabado?

La nueva normativa establece que el contrato por defecto es el indefinido y solo en aquellos pequeños espacios que queden libres, que van a ser muy pocos, pueden hacerse contratos temporales. El margen se ha reducido tanto que a las empresas no les ha quedado otro remedio que migrar a sus trabajadores temporales hacia la contratación indefinida.

¿Cuál ha sido la clave?

Este cambio ha venido sobre todo porque se han aumentado sustancialmente las sanciones. Las empresas han hecho un cálculo matemático. ¿Qué es mejor, un contrato indefinido y, si sale mal, pagar 20 días de indemnización o hacerlo temporal y pagar 12 días a los que se suma, además, una posible indemnización muy grande?

¿Cuándo seguirá siendo posible el contrato temporal?

Hay muchas dudas en torno a los casos en los que se podrá seguir recurriendo a la contratación temporal. Es un territorio en el que hay una gran discusión.

¿En abril se completará el trasvase hacia el empleo indefinido?

No me atrevo a afirmarlo. Nunca hemos sabido cuántos contratos temporales eran ilegales. Se sospechaba que eran muchos porque la tasa era muy alta. Es muy complicado vaticinar si esa depuración va a ser plena. Puede que haya empresas que prefieran seguir jugando a la ruleta rusa.

¿Veremos un 40% de indefinidos?

No puedo hacer una estimación. Espero que sea un porcentaje elevado y que abril termine reflejando un cambio drástico. No obstante, habrá un momento en el que tocaremos hueso. Será entonces cuando los tribunales tendrán que acabar con la indefinición que existe en torno a las nuevas causas de contratación temporal.

¿A qué se debía el elevado fraude en la contratación temporal?

El problema radicaba en los incentivos que tenían las partes implicadas no eran los mejores para fomentar una contratación indefinida. Es difícil buscar culpables, pero lo cierto es que había una tolerancia con esa ilicitud. En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha hecho de espejo para hacernos ver que teníamos un problema crónico.

¿Dónde deja eso a los anteriores gobiernos?

Europa ya nos venía avisando desde hacía tiempo que había un problema con la temporalidad. Ahora el legislador ha aplicado una terapia de choque porque ha visto que no valían medias tintas.

¿La reforma laboral resolverá dicho problema crónico?

Es la primera respuesta política con intención firme de poner fin a la temporalidad. Llevamos desde los años 80 intentando combatir la temporalidad ilícita y no lo hemos conseguido.

¿Razones de esos fracasos?

Los empresarios hacían un cálculo probabilístico. Si durante 30 años nadie les sancionaba por hacer contratos temporales, utilizaron el conocimiento del pasado como predictor del futuro.

¿Le encuentra alguna explicación a ese comportamiento?

Se nos había ido la mano con la temporalidad y nos sentíamos cómodos con ese fraude. Hay un libro fantástico titulado ‘Por qué mentimos’. Todos tenemos un umbral de tolerancia con el engaño, pero puede llegarse demasiado lejos. Se había generalizado la sensación de que la contratación temporal ilegal no se sancionaba.

¿Será bueno para las empresas forzar este cambio?

No sé si será bueno o malo. Ahora afrontamos una curva de aprendizaje muy grande. Algunas empresas se habían acostumbrado a una contratación muy flexible y dinámica y se van a tener que reorganizar. Muchos procesos productivos van a tener que adaptarse y eso va a costar tiempo.

¿Cómo puede repercutir en la creación de empleo?

De momento no lo podemos saber. La presión para restringir la contratación temporal puede provocar efectos marginales no previstos, resultados que no se pretendían.

¿Por ejemplo?

Se me ocurre una hipótesis: que las empresas doblen su apuesta y opten por los falsos autónomos. Pero eso es difícil de predecir ahora mismo.

¿Se puede prevenir?

La labor de la Inspección va a ser muy importante y va a requerir más recursos.