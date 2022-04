Enfado entre los viajeros al suspenderse el vuelo Pamplona-Madrid de este sábado a las 21.55 h

La suspensión del vuelo Pamplona-Madrid que estaba previsto para este sábado a las 21.55 horas ha generado un gran enfado entre los pasajeros, cerca de medio centenar de personas a las que Iberia ha justificado "causas meteorológicas".

El vuelo en cuestión es el IB-8851. Desde la compañía, según relatan algunas personas que se han quedado en tierra, han ofrecido como alternativas viajar a Madrid en autobús, cambiar el billete de avión para otro día o presentar una reclamación por Internet.

"No se movía nada de viento y las pistas, supuestamente como todas las calles de Pamplona tras las horas de sol, estarían ya sin nieve. Por otro lado, se han negado a devolver en el mostrador el dinero. Todo por Internet o por el teléfono que nunca responden", indica uno de los afectados. "No han querido dar un certificado de que el vuelo no ha salido a dos personas que trabajaban mañana en un hospital. Han dicho que no informaban porque la megafonía no funcionaba. Y han puesto un autobús, al que habrá que ver si con suerte no le nieva en Soria".