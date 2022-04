Dos catedráticos de la UPNA editan un libro sobre la economía en la Transición

Los catedráticos de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Joseba de la Torre y Mar Rubio-Varas han editado la obra colectiva 'Economía en Transición. Del tardofranquismo a la democracia', de la editorial Marcial Pons.

El volumen reúne los resultados de investigación de grupos de seis universidades en torno a la historia económica española entre el final de la dictadura franquista y la consolidación de la democracia, en concreto, desde 1962 hasta 1992. Los editores son integrantes del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) de la UPNA, del que Mar Rubio-Varas es, además, directora.

Este libro, que tiene su origen en un coloquio celebrado en la Universidad Pública de Navarra, "es un primer intento de estudiar la Transición económica española con los métodos y exigencias de la investigación de los historiadores económicos", tal y como apuntan los editores. "Más allá de la controversia favorable o crítica con la naturaleza de ese proceso, lo cierto es que hasta ahora la historiografía económica y empresarial apenas ha ahondado en esa etapa clave de nuestro pasado reciente", han indicado.

Según han añadido, "la explicación canónica sobre la economía durante la Transición había sido hasta hoy la que crearon y divulgaron algunos economistas que la protagonizaron". "En lo esencial, se insistía en que la trascendencia del momento político pospuso la toma de decisiones que dieran respuesta a una grave crisis económica y que, asimismo, desmantelase el marco institucional heredado del franquismo que estrangulaba la economía de mercado. Cuatro décadas después, en este volumen se lleva a cabo una interpretación distinta", han señalado Mar Rubio-Varas y Joseba de la Torre.

Los catedráticos han explicado que "lo que revela este estudio de largo plazo es que la transición económica fundamentalmente tuvo lugar una vez completada la transición política". "La integración europea y la libertad económica propiciaron un ciclo largo de prosperidad, con sus luces y sombras", han afirmado.

En el libro se analizan los aspectos fundamentales de esa economía en transición. Se realiza un balance en el largo plazo sobre el cambio económico y social, así como sobre sus fortalezas y debilidades (De la Torre y Rubio-Varas). También se aborda la naturaleza del proceso del desmantelamiento de la dictadura y sus protagonistas (De la Torre) o las reformas estructurales sobre el mercado de trabajo, la fiscalidad y el sistema financiero (Gloria Sanz-Lafuente, de la UPNA; Sara Torregrosa, de la Universidad de Lund, y María Ángeles Pons y Joaquim Cuevas, ambos, de la Universitat de Valencia).

Por otro lado, se analiza el impacto global de la crisis energética (Rubio-Varas y Beatriz Muñoz Delgado, de la Universidad Autónoma de Madrid), así como las respuestas de los empresarios a una coyuntura incierta y a los retos de la integración europea y de la globalización (Jesús María Valdaliso, de la Universidad del País Vasco, y Nuria Puig, de la Universidad Complutense de Madrid).