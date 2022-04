Doce horas bloqueados en Pagozelai

Artur Kozirev pasó la noche del viernes en el área del servicio de Pagozelai, doce horas, desde que la Ertzaintza le hizo cambiar de sentido en Berastegi, por el cierre de la empresa de Polonia y transportaba a este país, carne que había cargado en Zaragoza. Su destino el viernes era la frontera de Irún, pero se debió quedar en Gorriti. Como él, otra veintena larga de compañeros. La hilera de vehículos pesados llegó a obstruir el acceso al área en dirección sur, situado en plena pendiente, y quedó bloqueado para las máquinas quitanieves. pasó la noche del viernes en el, doce horas, desde que la Ertzaintza le hizo cambiar de sentido en Berastegi, por el cierre de la A-15 en Guipúzcoa. Este camionero ruso trabaja para unay transportaba a este país, carne que había cargado en Zaragoza. Su destino el viernes era la, pero se debió quedar en Gorriti. Como él, otra veintena larga de compañeros. La hilera de vehículos pesados llegó a obstruir el acceso al área en dirección sur, situado en plena pendiente, y quedó bloqueado para las máquinas quitanieves.

La situación se prolongó durante la noche y comenzó a desbloquearse pasadas las diez de la mañana. A esa hora, un todoterreno del servicio de conservación de carreteras pudo acceder y limpiar parte de la pista y los camioneros y algunos voluntarios de la zona limpiaron con palas para abrir paso a los camiones y liberar el entorno. Breno Moura también se afanó con la pala. Empleado de la estación de servicio, entró de turno a las seis de la mañana. Vino desde Alsasua. “He dejado el coche en el otro lado, porque aquí no se podía, estaba taponado el acceso. No hay clientes hasta ahora, solo camioneros a por café”, apuntaba que no le había tocado una nevada así en el mes de abril.

Francisco Ruiz Ortiz fue otro de los camioneros que tuvo que detener su ruta. Vecino de Lérida, cargó carne en Zaragoza y se dirigía a Holanda. “No entiendo cómo puede pasar esto en el siglo XXI, a ver cómo salimos de aquí, aún me quedan dos días de ruta y es producto perecedero”, apuntaba. A las 10.30 de ayer, pudo continuar su ruta.

Otro conductor, Aitor Rodríguez Angulo, se quedó a pocos kilómetros de su casa, en San Sebastián. “Venía de Barcelona, con un solazo, hasta que a 20 kilómetros de Pamplona se puso como un agujero oscuro y empezó a nevar. A las diez y media de la noche la Ertzaintza hizo cambiar de sentido a todos los camiones en el enlace de Berastegi, a los coches entones los dejaban pasar. La verdad es que nos podían haber avisado o desviado antes”, lamentaba. Él iba sin carga y optó por dejar el camión en Pagozelai. “Ahora me vendrán a buscar”, indicaba a las 9 de la mañana, con un café para entrar en calor.

Entretanto, ocho quitanieves limpiaban las calzadas en la A-15 y ayudaban a salir del apuro a más de un conductor.