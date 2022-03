El investigador de la UPNA Iñigo Liberal, primer profesor de una universidad española en recibir el Felsen Award

Íñigo Liberal Olleta se ha convertido en el primero de una universidad española en recibir el 'Leopold B. Felsen Award for Excellence in Electrodynamics' (Premio Leopold B. Felsen a la Excelencia en Electrodinámica), otorgado por la European Association of Antennas and Propagation (EurAAP). El premio busca fomentar la excelencia académica en el campo de la teoría electrodinámica, reconociendo la trayectoria profesional de investigadores en una etapa temprana y menores de 40 años. En concreto, Iñigo Liberal ha sido destacado por su contribuciones teóricas a la electrodinámica cuántica en materiales complejos. El investigador de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) se ha convertido en el primero de una universidad española en recibir el(Premio Leopold B. Felsen a la Excelencia en Electrodinámica), otorgado por la European Association of Antennas and Propagation (EurAAP). El premio busca fomentar la excelencia académica en el campo de la teoría electrodinámica, reconociendo la trayectoria profesional de investigadores en una etapa temprana y menores de 40 años. En concreto, Iñigo Liberal

El galardón honra el legado académico del profesor 'Leo' Felsen (1924-2005), un investigador de prestigio internacional que revolucionó los campos de la teoría electrodinámica, acústica, geofísica y sensado remoto. “Este premio es particularmente especial para mí, ya que, aunque no tuve la oportunidad de conocer en persona al profesor Leo Felsen, su libro ‘Radiation and Scattering of Waves’ me ha acompañado durante toda mi carrera investigadora”, afirma Iñigo Liberal. “Además, la figura del profesor Leo Felsen ha sido siempre una fuente de inspiración para mí, tanto por su rigor téorico y matemático como por la originalidad y creatividad en sus métodos”, concluye.

Iñigo Liberal recogió el galardón ayer, miércoles 30 de marzo, en el marco de la gala de clausura de la 16.ª Conferencia Europea de la EurAAP, celebrada en Madrid. El galardón, que conlleva una dotación económica de 5.000 dólares, se estableció originalmente gracias a una donación de los hijos de Leo Felsen, Michel y Judy Felsen, en cumplimiento de los últimos deseos de su padre.

Perfil de Íñigo Liberal

Iñigo Liberal Olleta (Pamplona, 1985) es ingeniero (2009) y doctor (2013) en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra. Investigador Ramón y Cajal en la UPNA, recibió en 2020 la ayuda 'Starting Grant' del European Research Council (ERC), considerada como la de mayor prestigio científico de la Unión Europea. Desarrolla su trabajo en el departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicaciones de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y es miembro del Instituto de Smart Cities (ISC).

Su actividad investigadora está centrada en los campos de teoría de antenas, metamateriales, nanofotónica y óptica cuántica. Ha sido investigador visitante en distintas instituciones, como la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda, 2008), la Universidad Aalto (Helsinki, Finlandia, 2011), la Universidad de Arizona (Tucson, Estados Unidos, 2012 y 2013) o la Universidad de Pensilvania (Filadelfia, Estados Unidos) desde 2014 hasta 2017.