La nieve podría ocasionar el cierre de la A-15 este jueves por la noche y el viernes en Guipúzcoa

Guipúzcoa anuncia la posibilidad de cierre de la autovía de San Sebastián (A-15) ante la predicción de nieve, en cotas de 200 a 400 metros, avanzadas por la Agencia Vasca de Meteorología. De ser ciertos los pronósticos, la vía de comunicación se cortará en ambos sentidos de la circulación, desde el enlace de Andoain hasta el enlace de Berastegi, en el tramo guipuzcoano. La Diputación deanuncia la posibilidad deante la predicción de nieve, en, avanzadas por la Agencia Vasca de Meteorología. De ser ciertos los pronósticos, la vía de comunicacióndesde el enlace de Andoain hasta el enlace de Berastegi, en el tramo guipuzcoano.

“El corte de la carretera no se produciría hasta el inicio de la nieve y será el personal de la carretera y los agentes encargados de regular el tráfico los que acordarán, in situ, el cierre de la A-15, si se diera la necesidad. Y para la apertura de procederá de la misma manera: una vez amaine la nieve, se decidirá in situ si se dan las condiciones para abrir la carretera de forma segura”, afirma la Diputación de Guipúzcoa. La circulación se desviará por la carretera de Berastegi a Tolosa.

Durante el cierre de la A-15, los camiones deberán utilizar la N-I y la autovía de Sakana (A-10). Policía Foral y Ertzaintza colaborarán en la regulación de tráfico.

La Diputación Foral de Guipúzcoa también recuerda “que se ha activado un grupo en la red social Telegram para que, en caso de riesgo de nieve, se pueda saber en todo momento si la A-15 está abierta o cerrada. Si se dispone de una cuenta en Telegram, solo hay que introducir las palabras "ELURRA A-15 NIEVE" utilizando la lupa. Los que no tengan una cuenta también podrán acceder a la información desde el siguiente enlace: https://t.me/elurraA15nieve”.

⚠ Activado para este viernes aviso naranja por nieve en la zona centro y cantábrica de #Navarra y amarillo en el Pirineo.



Si tienes que conducir, consulta antes el estado de las carreteras



☎ Puedes llamar al 848 423 500



🖥 Puedes consultar la web

https://t.co/3vBxmbRjUe https://t.co/IEQiO3ulSO — 112 Sos Navarra / Nafarroa (@112_na) March 30, 2022

“El canal –añade- es público, por lo que cualquiera puede seguir al grupo (si se dispone de una cuenta en Telegram) y también dejar de seguirlo en cualquier momento”.