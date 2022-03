El PSN alude a "la guerra de Putin" al explicar su cambio de postura sobre el Sáhara

PSN, Ramón Alzórriz, en respuesta a las preguntas que le ha dirigido Diario de Navarra tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. La Cámara foral no ha podido aprobar sendas declaraciones sobre la posición del Gobierno de España en torno al Sáhara, ya que deben ser respaldadas por unanimidad y el PSN ha votado en contra. El brusco giro de los socialistas a su postura sobre el Sáhara Occidental ha descolocado al resto de grupos, una nueva posición que este lunes ha defendido el portavoz del, en respuesta a las preguntas que le ha dirigido Diario de Navarra tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del. La Cámara foral no ha podido aprobar sendas declaraciones sobre la posición del Gobierno de España en torno al Sáhara, ya que deben ser respaldadas por unanimidad y el PSN ha votado en contra.

¿Cómo se está viviendo dentro del Partido Socialista de Navarra este cambio de postura?

Con tranquilidad, esperando las explicaciones del ministro de Exteriores. Las explicaciones que nos den nosotros se las trasladaremos a nuestras afiliadas y nuestros afiliados.

¿No se merece el ciudadano una explicación por parte del Partido Socialista sobre su cambio de postura? Este lunes ha sostenido que lo que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez es lo mejor, cuando ustedes hasta hace dos días y desde hace años han defendido lo contrario.

En la política hay que saber cuándo uno tiene que defender a su país y cuándo tiene que tomar determinadas decisiones y eso es lo que está haciendo el presidente Sánchez. Ante una guerra de Putin que afecta mundialmente a todos los países, ante una crisis de las materias primas y del sector energético hay que buscar soluciones y esto es lo que ha hecho el presidente Sánchez.

Pero ¿qué soluciones ha aportado el acuerdo? Porque el gas depende de Argelia, que ha dicho que no conocía este acuerdo y no parece que esté satisfecha. ¿En qué va a beneficiar a España?

No se preocupe, cuando el ministro de Exteriores acuda al Congreso de los Diputados, ya que hay una petición de comparecencia urgente, sabrá cuáles son los acuerdos, en qué beneficia al conjunto de los españoles y españolas, aunque en mi intervención ya he dicho varios de los aspectos y la importancia que tienen las buenas relaciones con Marruecos, las empresas que trabajan allí, los 17.000 millones de euros en tratados comerciales con Marruecos...

Todo eso ya existía hasta hace una semana y antes de que comparezca el ministro hoy tendrá una explicación para lo que ha votado en el Parlamento navarro (en contra de sendas declaraciones del resto de grupos).

Yo estoy a expensas también de lo que diga el ministro en sede parlamentaria, pero ya he citado una serie de cuestiones como puede ser, y es evidente, que es la guerra de Putin que hace no muchas semanas no estaba en la agenda política de Navarra ni de España y que ahora sí la tenemos. Cuando se producen cuestiones que afectan a todos hay que tomar decisiones en beneficio de todas y de todos. La ciudadanía no perdona a quien no modifica determinadas cuestiones en beneficio del conjunto.