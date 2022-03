El Parlamento aprueba la nueva financiación de las haciendas locales, con el rechazo de Navarra Suma

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves con el voto en contra de Navarra Suma la nueva Ley Foral de Haciendas Locales y el reparto del fondo de participación en las transferencias corrientes, un debate que ha contado con la presencia en la tribuna de una amplia representación de autoridades municipales.

La Ley de Haciendas Locales dotará a las entidades este año con 302 millones de euros y propiciará a juicio del Gobierno una financiación "estable" y "sin precedentes" para hacer frente a las competencias municipales desde el respeto a la autonomía local y la defensa de la cohesión territorial.

A partir de ahora se regula "la suficiencia financiera municipal" mediante un Fondo de participación en los Tributos de Navarra cuya cuantía determinarán las transferencias corrientes, las de capital y una compensación por pérdida de IAE.

En el caso de las trasferencias corrientes la cifra para 2022 es de 257,8 millones de euros, cuantía que se actualizará en cada ejercicio en la ley de presupuestos en el IPC+2, y su reparto se hará según los principios de justicia, proporcionalidad, cohesión social y territorial y suficiencia financiera.

En las transferencias de capital la dotación anual es de 30 millones de euros que se repartirán en función de los planes de inversiones locales que deben garantizar la cobertura a toda la comunidad, mientras que la compensación por pérdida de recaudación del IAE se guiará por la ley de transferencias corrientes.

En defensa de ambos textos, Jorge Aguirre, del PSN, ha sostenido que "garantizan la igualdad de la ciudadanía en la prestación de servicios de calidad residan donde residen", porque "corrigen desigualdades, dan estabilidad y aumentan la financiación, dan una financiación justa y suficiente" a "todos" los municipios de Navarra.

"La cohesión territorial es algo que debemos practicar en el día a día y estas leyes vienen a afianzar este planteamiento", ha afirmado, y subrayado que también dan respuesta a la solidaridad y la autonomía local y luchan contra la despoblación.

Ha recordado así que en los últimos 25 años solo Pamplona ha contado con una carta de capitalidad porque otros grupos, como NA+, rechazaron extenderla por ejemplo a Tudela, y por eso ahora se supera "un viejo debate" con un Fondo de Cohesión Territorial para reconocer "la singularidad" y el "carácter tractor" de cada uno en su entorno, y por lo tanto es "distinta denominación pero con un mismo objetivo".

Por Geroa Bai, Pablo Azcona ha recordado que a partir de 2016 se recuperó financiación local después de años de recortes y en 2019 se aprobó la reforma del mapa local, "dos pasos importantes" a los que ahora sigue "un modelo de financiación de acuerdo a los principios de sostenibilidad financiera, solidaridad y equilibro territorial".

Ha criticado por ello que NA+ rechace este modelo que "aborda distorsiones identificadas" y que lo haga sin tener "nada", por lo que ante la falta de alternativa se ha mostrado "satisfecho" por el incremento del fondo en un 7%, la revisión técnica de las variables y su peso específico en el reparto y por que se haya "reconocido a una treintena de ayuntamientos los servicios comarcales que prestan".

En la misma linea Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha sostenido que era necesario superar "un modelo caduco" y una "fórmula de reparto obsoleta" para corregir la desigualdad territorial mediante un sistema que mejore la financiación y no compense solo a Pamplona, mediante "un sistema más justo, equilibrado y solidario" que además queda "garantizado por ley".

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha considerado un "gran logro" que las entidades locales "no sean arma arrojadiza por intereses partidistas" al corregir un "desigual reparto territorial", aunque el modelo queda aún "muy lejos" de satisfacer las necesidades en función del coste los servicios.

Por I-E, Marisa de Simón, ha considerado que se trata de "una reforma integral" de la financiación local mediante un sistema "más justo", aunque el modelo "queda cojo" sin la reordenación de las comarcas para ganar en eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios.

"Este es el modelo de financiación de Bildu para la entidades locales", ha dicho Yolanda Ibáñez, de Navarra Suma, que ha considerado que es el pago del Gobierno a la coalición a cambio de los Presupuestos, pero "se carga la carta de capitalidad de Pamplona y blinda la ley para que no se pueda dotar de ella a Tudela".

Y ha añadido que "para beneficiar a unas entidades han tenido que salir perjudicadas otras" como Pamplona, que "pierde 6 millones de euros" cuando presta servicios a una población muy superior a la suya, y "lo grave" es que el Partido Socialista "se rinde a Bildu para hacer de Pamplona una capital de segunda" mientas Euskadi reconoce a Vitoria, San Sebastián y Bilbao.

"No es ni justo ni solidario", ha subrayado, y agragado que además "71 municipios y todos los concejos recibirán menos financiación que con el anterior modelo" pese a que "muchos de ellos" están en riesgo de despoblación y no pueden hacer frente a la fuerte subida de las facturas, y la razón es que "no hay criterios técnicos" en la decisiones.