Pérez-Nievas dice que Sayas y Adanero "están llevando al centro derecha a una situación de debilidad"

Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado este miércoles que la creación de una expulsión temporal de UPN "lo que hace es romper Navarra Suma" y el centro derecha de Navarra, además de "fortalecer el nacionalismo vasco". El coordinador de Ciudadanos Navarra y portavoz adjunto de Navarra Suma, ha afirmado este miércoles que la creación de una plataforma por parte de los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero tras su

"Lo sucedido con Sayas y Adanero lo que hace es romper Navarra Suma, no se trata de una cuestión interna. Ellos están renunciando a Navarra Suma, están rompiendo la unidad del centro derecha de esta Comunidad foral. Ellos están poniendo más fácil al nacionalismo vasco continuar condicionando los Gobiernos de esta comunidad", ha remarcado.

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa, donde ha añadido que ambos diputados "tienen que ser conscientes de que ellos rompen Navarra Suma". Según Pérez-Nievas, "están llevando a una situación de debilidad al centro derecha y están fortaleciendo de manera clara al actual Gobierno pentapartito".

"Hacen al nacionalismo más fuerte y debilitan a la acción política que representamos los que estamos dentro de Navarra Suma", ha reiterado. A su juicio, "su actitud supone una inaceptable ruptura de la unidad del centro derecha en esta legislatura, alcanzada con esfuerzo por parte de todos", y "debilita claramente la opción sensata que tiene que llegar como alternativa al Gobierno".

De cara a las próximas elecciones, ha apostado por que en su momento cada uno de los partidos que están conformando Navarra Suma lleven sus propios procedimientos internos para decidir si quieren "continuar con la unidad del centro derecha". A este respecto, ha anunciado que por parte de Ciudadanos "no ha cambiado nada" desde 2019 y que la formación es partidaria de "mantener la unidad". "Y más ahora, que estamos viendo cómo todo el mundo trata de aprovechar la aparente división anunciada por parte de estos dos diputados, que están debilitando ya, sin haber confirmado que son una opción política real, la opción de desbancar al Gobierno de María Chivite", ha incidido.

Además, ha asegurado que Sayas y Adanero están "construyendo un mensaje a medida de su incongruencia en el Congreso de los Diputados". "Nosotros no vamos a aceptar que el voto a la reforma laboral pueda suponer una justificación para romper la unidad del centro derecha, no está justificado en absoluto", ha asegurado, tras considerar que "el pacto que se había alcanzado no es para nada la solución ni el salvavidas de Sánchez".

Tras criticar que "están tratando de intoxicar con una serie de mensajes que en absoluto obedecen a una verdad real", ha añadido que "esta coalición ha tenido diferencias de voto en ocasiones y no ha habido ningún problema" y que por tanto "esa justificación no casa con la realidad".

Por otro lado, ha querido hacer referencia a cuestiones que "están repitiendo" y que "hacen un daño terrible a la dignidad" de quienes están "trabajando en Navarra y para Navarra, no desde Madrid". Por ello, ha negado ser "la muleta de Sánchez" y que "fortalezcan el Gobierno de María Chivite". "No podemos aceptar que se nos diga que estamos trabajando en favor de este Gobierno y que no estamos haciendo nuestro trabajo, tratando de que la realidad de este Gobierno, su inoperancia, su inaptitud e inactitud queden a las claras", ha zanjado.

En relación con el pacto alcanzado entre UPN y el Gobierno de España con motivo de la votación de la reforma laboral, Pérez-Nievas ha respondido que "los acuerdos que alcanzó UPN son razonables dentro del ámbito de actuación política de UPN" y que no los "cuestiona". Además, ha considerado que la reforma laboral, que "no cambiaba lo sustancial", no es un tema "como para haber tenido libertad de voto ideológica".

En respuesta a los periodistas, ha indicado que ambos diputados están "haciendo daño, por un interés personal, a las opciones que han defendido hasta antes de ayer". También ha considerado que "si lo que van a hacer a partir de ahora es mantenerse al margen y pretender decidir su voto de forma individual y particular, se estarían colocando fuera de Navarra Suma" y deberían entregar el acta de diputados "porque no han sido elegidos por ser Sergio Sayas y Carlos García Adanero", sino por "pertenecer a una coalición".

En esta línea, y en relación con lo sucedido con la senadora navarra Ruth Goñi, que dejó Ciudadanos "con argumentos desgraciadamente muy similares porque trataba de justificar lo injustificable", ha subrayado que "puede pasar en cualquier momento a cualquiera". "Todos somos conscientes de que las personas no son elegidas por ser quienes son, lo que se vota es a los partidos políticos", ha incidido.