Paco Madurga Pérez, referente de la radiodifusión ribera

Con gran tristeza y dolor me enteré de la plácida muerte de nuestro gran amigo Paco Madurga Pérez, EA2SG, el 29 de enero 2022 a los 75 años, gran pilar de la Radiodifusión de Tudela y Ribera, gran capitán de Organización de Unión de radioaficionados de Navarra.

Sin él no se ponía nada en marcha. Cómo se entregaba en la organización de todo, animando a los asociados a participar en lo que cada uno aportaba para el buen resultado, así se pudieron hacer las salidas a los montes para montar una estación de radio. Tomaba su camión con todos los utensilios de antenas, mesas, sillas y tableros - se leía ‘Transportes Muebles Madurga’. A una con el presidente Luis Antonio Rota, EA2CIZ, en 1997 se creó el Diploma de las Ermitas de España (D.E.E) que desde el principio tiene una aceptación y participación de radioaficionados de toda la Península muy buena. Los datos que tenemos son 18.000 ermitas de España catalogadas y referenciadas 7.943 ermitas activadas con más de 2.935.862 se extendieron 2.829 diplomas concedidos. Otra actividad entre muchas como la expedición a la cima del Moncayo los 12 y 13 de julio, participando en el concurso Internacional VHF y UHF.

En el año 1982 se celebraron las Jornadas de radioaficionados, con exposición y demostraciones de aparatos de radio en el edificio de Castel Ruiz. Al año siguiente, tuvo lugar el Congreso Nacional de radioaficionados con el nombre de ‘Tudela 92’ con ayuda del muy ilustre Ayuntamiento y con el tema fundamental de las comunicaciones digitales vía satélite. Todos los años se ha participado en las jornadas de los centros cívicos con exhibiciones de radio así como la celebración de la comida de hermandad, conmemorando el aniversario de la fundación y aprovechando ese momento para hacer entrega de los trofeos conseguidos por sus socios.

Este año no le he encontrado a Paco. Ha ido a gozar a la casa del Padre, esperando que la Madre del Señor, titular de tantas ermitas que ha procurado sacar a la luz y santos desconocidos por los campos de España, le ayuden a presentarle al Padre. Me uno al dolor de todos sus familiares. Al de su apenada esposa, Mª Jesús Vallejo Herrero, hijas Ruth, Susana y esposo Enrique Suares, hija Maite y esposo Chema Gil y sus nietas Irene y Gonzalo. Descanse en paz.

El autor es amigo del fallecido.