Tatuajes entre Sangüesa y Argentina

Nora Sola Martínez se define como una persona “bastante nómada”. Y da buena fe de ello su periplo vital. Con 26 años, ha completado estancias en la inglesa Isla de Wight, donde trabajó como camarera con apenas 18 años; en la ciudad de Sofía (Bulgaria), donde desarrolló un curso de Erasmus en la carrera; en Bratislava (Eslovaquia), donde tras acabar los estudios fue voluntaria en un centro cultural de música experimental; y en Buenos Aires (Argentina), donde se forma desde marzo de 2019 en estéticas contemporáneas latinoamericanas y donde desarrolla una de sus pasiones: los tatuajes.

“El interés por los tatuajes surgió en la facultad, ya que algunos de mis compañeros empezaban a tatuar y vi que era factible y que me podía gustar como profesión”, explica Sola, natural de Sangüesa

empezó a practicar con amigos. Posteriormente, en su primer año en Buenos Aires se formó en una academia y siguió practicando en Sangüesa. Volvió a casa en diciembre de 2019, coincidiendo con las vacaciones del verano austral, y allí le pilló el confinamiento general por la primera ola de la covid de la primavera de 2020. "No pude volver en ese momento a Argentina por la En el último año de universidad (estudió un Grado en Arte en la UPV de Leioa) compró su primera máquina para tatuar y pandemia , pero por suerte me pilló con mi familia. Y después decidí quedarme una temporada en el pueblo y dar ese servicio. Estoy muy agradecida por el recibimiento; he podido tatuar a mucha gente de la localidad y alrededores", remarca.

Ahora, con la vuelta a Buenos Aires en enero, donde retomó los estudios de la Maestría en estéticas contemporáneas latinoamericanas en la Universidad Nacional de Avellaneda, aspira a “entrar en un par de estudios de tatuajes y aprender nuevas técnicas y estilos”. “El estilo que más me define hoy es el ‘blackwork’ (trabajo con tinta negra), y el tipo de diseños que suelo hacer están bastante enfocados a la naturaleza”, señala.

Nora Sola remarca que, si bien actualmente está volcada con el mundo del tatuaje, su ámbito de acción se abre también a proyectos de fotografía, vídeo, murales, etc. “Sentía que la carrera de Bellas Artes que estudié me ayudó sobre todo a aprender técnicas artísticas, pero me faltaba una parte más teórica, filosófica y conceptual. Y la maestría que curso ahora me aporta todo eso, y me ayuda a la hora de realizar mi obra artística para que no tenga un punto de vista tan eurocentrista”, explica.

Reconoce la joven sangüesina que Latinoamérica le atraía “mucho”, sobre todo por su “diversidad”, pero también “por lo fácil que es integrarse gracias al idioma”. Asimismo, recalca que Buenos Aires, donde reside, “está repleta de oferta cultural: teatros, charlas, conciertos, exposiciones, talleres...”.

“TODO ES LLANO”

Desde que reside en Argentina, dice haber descubierto “la diversidad entre sus provincias”, y haberse acercado a lo que significa la palabra “inflación”. “También he comprobado que la mejor manera de moverse por la ciudad es en bici”. Buenos Aires, la capital del país, suma 3 millones de habitantes.

“Me sorprendió mucho el gran tamaño de Buenos Aires, el montón de tiempo que tardas en ir de un sitio para otro y lo llano que es todo. Acostumbrada a ver desde casa la Sierra de Leyre y los Pirineos, es raro ver aquí solo edificios. Pero eso lo soluciono escapándome a los parques o al Delta del Tigre, un lugar hermoso cerca de la capital”, expone.

Confirma que la han acogido “súper bien”. “La gente es muy cercana, te ayudan siempre y te hacen sentir como en casa. Me he cruzado con un montón de buenas personas y he hecho grandes amistades aquí”, confirma.

Como “cada viaje es una experiencia única”, Nora Sola trata de exprimirla al máximo. “Me gusta viajar sola y conocer gente local por el camino. Aquí, me encantó viajar por Chile y Perú de mochilera. El norte de Argentina me recordó mucho a nuestras Bardenas Reales. Y ahora he tenido tiempo para conocer la Patagonia, que es incluso mejor de lo que me esperaba”, apunta.

A nivel de gastronomía, le encanta probar “de todo”. “La comida del norte de Argentina está súper rica, así como el cordero patagónico o el mate que se toma a todas horas”.

Dice echar de menos a “familia y amigos”. “Y también las comidas de mi madre”, apostilla. Para mantener el vínculo, recurre a “videollamadas, fotos y mensajes”.

Cuestionada por anécdotas, remarca las surgidas en torno a la lengua. “Es curioso viajar por Latinoamérica y descubrir lo diferente que es el español en cada país e, incluso, en cada provincia”.