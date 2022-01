Una navarra de Tudela, Dublín, Medellín y al mundo

Ana Areche Sanz a abrirse mundo más allá de, no ya su Marketing y Dirección Comercial Internacional en su Universidad Europea y con especialización en MBA. Como la idea era cursarlo en bilingüe (castellano e inglés), toda la familia pensó que lo mejor era pasar un año antes en un país anglosajón y partió para Dublín (Irlanda). Tenía 19 años, era 2012 y lo que no pensaba es que allí iba a poner el primer eslabón de una historia que tiempo después le llevaría a Medellín (Colombia). Y es que conoció al que sería su marido, oriundo del país latinoamericano, en una historia que ha borrado fronteras. Porque tras ese año de estudios intensivos, regresó a España para comenzar en la universidad en Madrid. “Durante estos 4 años mi marido y yo viajamos constantemente Madrid-Dublín para luchar por la relación en la que ambos confiábamos iba a ser por siempre y, hasta el día de hoy, puedo decir con una sonrisa en la cara que lo hemos conseguido”. Una historia que aún abrió otro capítulo en su particular mapa vital, Milán (Italia). “En 2015 solicité una beca Erasmus . Tuve la oportunidad de realizar un año de mis estudios en la Università degli studi di milano Biccoca, la cual me permitió aprender italiano y seguir sumando en mi lista de experiencias”. Fueron su padres los que impulsaron aa abrirse mundo más allá de, no ya su Tudela natal, sino de Madrid, la ciudad que eligió para estudiaren su Universidad Europea y con especialización en MBA. Como la idea era cursarlo en bilingüe (castellano e inglés), toda la familia pensó que lo mejor era pasar un año antes en un país anglosajón y partió para Dublín (Irlanda). Tenía 19 años, era 2012 y lo que no pensaba es que allí iba a poner el primer eslabón de una historia que tiempo después le llevaría a Medellín (Colombia). Y es que conoció al que sería su, oriundo del país latinoamericano, en una historia que ha borrado fronteras. Porque tras ese año de estudios intensivos, regresó a España para comenzar en la universidad en Madrid. “Dpara luchar por la relación en la que ambos confiábamos iba a ser por siempre y, hasta el día de hoy, puedo decir con una sonrisa en la cara que lo hemos conseguido”. Una historia que aún abrió otro capítulo en su particular mapa vital, Milán (Italia). “En 2015 solicité una beca Erasmus . Tuve la oportunidad de realizar un año de mis estudios en la Università degli studi di milano Biccoca, la cual me permitió aprender italiano y seguir sumando en mi lista de experiencias”.

De nuevo vuelta a Madrid para terminar la carrera en 2017 y, ese mismo año, otra vez hace las maletas para viajar hasta Irlanda y, por fin, iniciar una vida laboral junto a su pareja. “Comencé a trabajar en Dropbox, una empresa tecnológica estadounidense. Posteriormente recibí otra oferta de una empresa tecnológica llamada LogMeIn, también americana, en la que profundicé mis conocimientos en tecnología y desarrollé una idea de negocio de la que hoy me siento muy orgullosa: Intertech Global Solutions, mi empresa actual. Es una empresa de servicios y desarrollo software ubicada en Tudela, mi ciudad natal. Y la cual hoy en día gestiono a distancia con la ayuda también de mi personal de trabajo”.

Y de nuevo la vida, le puso en un avión pero esta vez para irse al otro lado del “charco”, a Medellín (Colombia). “Mi marido Sebastián, es ingeniero de software y recibió una muy buena oportunidad para liderar el departamento tecnológico de la alcaldía de Medellín como secretario de innovación digital. Uno de los motivos por el cual tomamos esta decisión es por las oportunidades que esta ciudad brinda a las empresas tecnológicas; actualmente Medellín con el liderazgo de su alcalde Daniel Quintero Calle, se está convirtiendo en el Silicon Valley de Latinoamérica, fundando el conocido valle de software paisa. Durante este año y poquito en Medellín, hemos creado una empresa enfocada en el desarrollo software y la cual provee servicios a Estados Unidos y Europa”.

Reconoce que la decisión no fue fácil porque el pasado de Medellín proyecta su sombra a la actualidad en la que para el imaginario de la gente sigue siendo aquella ciudad marcada por la violencia del narcotráfico y la guerrilla. “Pues es un lugar maravilloso. Y no dejan de ser eso, estereotipos. Medellín brilla con luz propia, con un clima primaveral los 12 meses del año que hace que cada día al levantarme lo haga con una sonrisa de oreja a oreja. Viví en Irlanda 4 años y el clima pasa a ser un factor muy importante”. Y no sólo le ha atrapado la ciudad, también sus gentes. “El paisa (gentilicio para referirse a personas de la región de antioquía) es alegre, amable, ¡feliz! Una anécdota curiosa es que cuando preguntas una dirección a una persona por la calle, casi que te acompañan hasta el lugar. Son increíblemente amables, y esto hace que la adaptación sea muchísimo más fácil”. Para Ana Areche, la gran diferencia con Europa es la enorme brecha entre las clase baja-media/alta.

En su tiempo libre le gusta salir a comer y cenar fuera, viajar a pueblos cercanos o realizar actividades físicas. Y pasear por una Medellín que describe como un lugar muy, muy verde. “Tiene una geografía espectacular y nunca te cansas de estar en contacto con la naturaleza. La flora y fauna es algo increíble, que nunca había visto antes”. Y sobre los viajes de fin de semana dice que le están haciendo aprender mucho sobre la cultura del país, además de descubrir, en sus palabras, lugares fascinantes. La gastronomía merece un capítulo aparte. “Es espectacular, un poco más fuerte que a lo que estamos acostumbrados, pero sus platos se basan también principalmente en la cuchara. Mucha sopa, guisos, arroz y verduras. Uno de los guisos que más me gusta es el sancocho, una sopa que hacen con pollo, carne de res, cerdo, patata, yuca y condimentos; es delicioso. Además de sus arepas, almojabanas, pan de queso, pandebono...”.