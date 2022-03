Expertos juristas y profesores analizarán los 40 años de la LORAFNA en unas jornadas

'La Lorafna 40 años después: Historia, balance y propuestas para una reforma'. Se trata de un seminario de análisis político que, organizado en colaboración con la UPNA y abierto al público, incluye 22 ponencias y una mesa política de valoración y balance a cargo de seis expertos designados por los grupos y agrupaciones con asiento en la Cámara. Se celebrará los viernes 4 y 18 de marzo. El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde , ha presentado este martes las Jornadas sobreSe trata de un seminario de análisis político que, organizado en colaboración con lay abierto al público, incluye 22 ponencias y una mesa política de valoración y balance a cargo dedesignados por los grupos y agrupaciones con asiento en la Cámara. Se celebrará los viernes 4 y 18 de marzo.

La organización de estas Jornadas responde al contenido de una resolución aprobada el 4 de noviembre en el marco del Debate del Estado de la Comunidad, y a resultas de la cual se encargó al Parlamento la “celebración de unas sesiones en torno al autogobierno, con especialistas del ámbito académico y universitario, así como la creación de una Ponencia que estudie la actualización de la Lorafna”.

En ese marco, de acuerdo con la voluntad de “impulsar todas las medidas necesarias para el pleno desarrollo de las competencias establecidas en la Ley 13/1982 de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral” y con base en el “Acuerdo Programático” rubricado por los grupos que sustentan al Gobierno de Navarra”, Unai Hualde ha recordado que el Pleno “reclamó en noviembre la negociación de las competencias no transferidas”.

Por todo ello y tras considerar que “las reflexiones que salgan de estas jornadas pueden ser muy relevantes para fortalecer el autogobierno desde la realidad actual”, el Presidente ha hecho suyo el contenido de la resolución que ha dado pie a las sesiones sobre la Lorafna y se ha congratulado por el compromiso arrancado al Estado en los últimos años, al objeto de posibilitar la asunción de “transferencias históricas como la de tráfico, pendiente de culminar”.

A decir de Hualde, se trata de una buena oportunidad para “conocer mejor el contexto político, los antecedentes jurídicos y el proceso de elaboración de nuestra norma institucional básica. Contamos para ello con un plantel de ponentes de primer nivel y muy plural, incluidos testigos directos como Juan Cruz Alli, que aúna la condición de ex Presidente de Navarra, Parlamentario Foral y profesor”.

A modo de colofón y después de agradecer la implicación de Roldán Jimeno y el comité organizador del Instituto I-Communitas de la UPNA, el Presidente se ha emplazado al resultado del examen doctrinal de la Lorafna a realizar entre los días 4 y 18, a poder ser con el concurso de la ciudadanía, a la que ha invitado a “venir, preguntar y participar” presencialmente o a través de la página web del Parlamento (streaming).

“En esta Legislatura hemos celebrado los 40 años del Legislativo Foral y de la Cámara de Comptos. Ahora es el turno de la Lorafna. El tema lo merece, tal es así que estas Jornadas servirán de base al trabajo de la futura Ponencia. El contenido de las distintas conferencias se publicará en un libro”, ha concluido Hualde.

Roldán Jimeno secretario general de la UPNA y director-coordinador de las Jornadas, ha hablado de un doble objetivo, “conmemorar los 40 años de la Lorafna a través de un análisis histórico y jurídico vinculado al rigor académico y examinar el contexto histórico y jurídico que anidó la Ley 13/1982, punto y final de una larga transición histórica marcada por la violencia de la época y su inevitable incidencia en la política de aquellos años”.

Jimeno entiende que la Lorafna no es sino el “resultado de la evolución histórica de la foralidad hasta su aprobación en 1982. Se validó mediante una fórmula particular que evitó que fuera sometida a referéndum. Esa decisión, junto a las opiniones sobre su consideración o no como Estatuto, está en el origen de una controversia que a día de hoy se mantiene. Es un buen momento para escrutar el texto de la Ley y determinar las propuestas de reforma”.

PROGRAMA

La apertura de las Jornadas (Sala Polivalente, 9:15), que forma parte del programa de actos organizado en torno al Día de Navarra, correrá a cargo del Presidente, Unai Hualde y de Roldán Jimeno, director de las Jornadas.

Tras la apertura, la sesión matinal (9:30) contará con la participación de Jorge Urdánoz (UPNA), que centrará su exposición en el Contexto político y social de la transición en España y su influencia en el Derecho de Navarra. Fernando Mikelarena (Universidad de Zaragoza), hablará sobre Reintegración foral y derechos históricos; Mikel Bueno (UPNA), disertará sobre Contexto político de la transición en Navarra; Imanol Satrústegui (UPNA), mostrará, con el título “Hicimos lo que tuvimos que hacer: la transición Navarra desde abajo” su mirada sobre este periodo. Amaia Álvarez (UPNA), analizará La violencia como condicionante de la política y del derecho; Miguel José Izu (jurista y escritor), aportará luz sobre Las reformas de la LORAFNA.

La sesión de la tarde (16:30) arrancará con una ponencia de Juan Cruz Alli Aranguren (UPNA) en torno a El proceso de elaboración de la LORAFNA y los debates ideológicos sobre el autogobierno de Navarra, a la que seguirán otras tres: Juana Goizueta (UPV-EHU) expondrá su visión sobre Los debates doctrinales de la LORAFNA: la inexistencia de un referéndum y el carácter o no de Estatuto de Autonomía singular; Álvaro Baraibar y Juan Mª Sánchez Prieto (UPNA) reparará en Un acuerdo político sin referéndum: el Amejoramiento entre la historia, el derecho y la política. Por su parte, Roldán Jimeno (UPNA) concluirá la sesión de tarde analizando El Preámbulo de la LORAFNA como interpretación historicista del derecho de las transiciones navarras.

SEGUNDA SESIÓN: VIERNES 18

Las jornadas La Lorafna 40 después: Historia, balance y propuestas para una reforma continuarán el día 18 de marzo a las 9:00 con las palabras de Francisco Javier Enériz (UPNA) que versarán sobre Disposiciones generales; a continuación, tomará la palabra Silvia Doménech (Letrada Mayor) para presentar El Parlamento de Navarra, y Joseba Asiain, Director General de Presidencia y Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra que expondrá El Gobierno de Navarra y el Presidente del Gobierno, cerrándose el primer bloque de la mañana con la intervención de Francisco Negro, Director del Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, que disertará sobre La cuestión competencial.

Tras un receso, a las 12:00, Fernando de la Hucha (UPNA) presentará las Relaciones con la Administración del Estado y Convenio económico; Aritz Romeo (UPNA) analizará La Administración local; posteriormente, Esther Erice, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, expondrá su discurso sobre La Administración de Justicia en Navarra, finalizando así la jornada de mañana.

La sesión de tarde se abrirá a las 16:00 con la intervención de Juan Cruz Alli Turrillas (UPNA) y su visión sobre Convenios y acuerdos de cooperación con las Comunidades Autónomas; seguirá con José Antonio Razquin, Doctor en Derecho y Asesor Jurídico del Gobierno de Navarra, quien expondrá La LORAFNA en los tribunales: una valoración de la jurisprudencia. Más tarde, Alicia Chicharro (UPNA) nos hablará de La LORAFNA y el Estatuto de los entes regionales en Europa, y cerrando el turno de intervenciones, Cristina Zoco (UPNA), con La reforma de la Constitución y la reforma de la LORAFNA,.

Las jornadas finalizarán a las 19:00 horas con una mesa política que debatirá en torno a Valoraciones sobre el balance de los 40 años de LORAFNA y oportunidad de su reforma, donde participarán Seis participantes designados por cada uno de los Grupos Parlamentarios y la Agrupación Parlamentaria representados en el actual Parlamento Foral.

El acto de clausura tendrá lugar a las 20:00 con la intervención del Presidente del Legislativo Foral, Unai Hualde