Comienza en Navarra la administración de la cuarta dosis de vacuna frente al coronavirus

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha iniciado ya las citaciones para comenzar a administrar la 'dosis adicional', o cuarta dosis de la vacuna frente al coronavirus desde mañana mismo, al colectivo de personas de "muy alto riesgo". Se trata de unas 5.000 personas en Navarra que, según aprobó la comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad el pasado 13 de enero, recibirán otra dosis de esta vacuna cinco meses después de haberse puesto el último pinchazo.

La dosis adicional no está prevista, de momento, para la población general sino para las personas que por tener el sistema inmune debilitado "no alcanzan el nivel de protección adecuado a la pauta establecida de vacunación para la población general" (grupo 7), según el Ministerio. Dentro de este grupo de encuentran las personas en tratamiento oncológico, trasplantados, pacientes en diálisis, personas con síndrome de Down mayores de 40 años, aquellas que toman fármacos inmunosupresores, personas afectadas por fibrosis quística y algunos casos de pacientes con infección por VIH, entre otras.

Personal del Servicio Navarro de Salud está llamando activamente a las personas que forman parte de estos grupos una vez que ha transcurrido el tiempo desde la última dosis administrada para informarles sobre la posibilidad de inoculación de la cuarta dosis, que será con vacunas ARN mensajero. La administración de vacunas en muchos casos se realiza en el punto de vacunación general, el Seminario de Pamplona.