Avisan a la policía por dos jóvenes caminando en los túneles de Ezkaba

El Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral ha recibido este fin de semana dos avisos por la presencia de dos jóvenes caminando por el interior de los túneles de Ezkaba . Patrulla de Seguridad Vial de este cuerpo policial los localizaron y llevaron a lugar seguro. Según dio a conocer en el balance de actuaciones entre viernes y domingo por la mañana, se recibieron otros avisos por ciclistas circulando por la Autopista de Navarra a su paso por Tafalla. En total, se movilizaron patrullas para atender 155 requerimientos ciudadanos por diferentes motivos relacionados con la seguridad pública.

Además, las patrullas han imputado a 14 personas, atendido 16 accidentes de tráfico y las comisarías han atendido 37 denuncias penales para su investigación. Doce personas están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad vial. En Pamplona (2), Zizur Mayor (2), Villava, Caparroso y Larraga (tras salirse de la vía con los vehículos que conducían), Estella y Noáin por circular con una tasa de alcohol delictiva.

Por circular sin permiso por carecer de puntos se ha imputado a un conductor en Berriozar que además dio positivo en la prueba de drogas y alcohol y, por no haberlo obtenido nunca, a otro en Tudela y un menor de edad que fue sorprendido conduciendo un quad en Basaburua. Fue denunciado por no obedecer en un primer momento las órdenes de los agentes para detenerse.Las patrullas han realizado diligencias en 16 accidentes de tráfico. También 11 vehículos han requerido levantamiento de inmovilización después de que sus conductores arrojaran prueba positiva en alcohol y otras drogas o por no reunir el conductor o el vehículo los requisitos necesarios para circular.

Por ruidos y molestias se enviaban patrullas a 13 localidades: Pamplona (Hospital Universitario), Huarte (fiesta en piso), Orkoien (ruidos), Cordovilla (música alta), Cabanillas (ruidos), Mutilva (ruidos), Sunbilla (tres personas molestando en bar), Tudela (fiesta en huerto), Artica (ruidos), Alsasua (ruidos), Burlada (persona intentando agredir a clientes en un bar), Valtierra (persona en un portal que s se niega a marcharse) y Labiano (música alta).

3 HERIDOS EN ACCIDENTES

También se atendieron varios accidentes, que dejaron tres trasladados al Hospital Universitario, en Pamplona. A las 22.47 horas del sábado, un vehículo con dos ocupantes sufrió una salida de vía en la NA-6330, en término de Funes. Un hombre de 36 años fue trasladado con un traumatismo craneoencefálico y una mujer de 62 años fue llevada en ambulancia, con un traumatismo en una pierna. A las 7.29 horas de ayer y en el kilómetro 2, en Larraga, un vehículo en el que viajaban 3 personas se salió de la carretera. Tras acudir al centro de salud, el conductor, de 50 años, fue trasladado al hospital con posible fractura del esternón.