El Gobierno foral mantiene gestiones para recuperar los vuelos a Frankfurt pero dice que la situación es "complicada"

Paz Fernández, ha asegurado que el Ejecutivo foral "no ha abandonado ni va a abandonar" las gestiones para reinstaurar los vuelos directos a Frankfurt desde el la situación es "complicada". La directora del Servicio de Marketing e Internacionalización Turística del Gobierno de Navarra,, ha asegurado que el Ejecutivo foral "no ha abandonado ni va a abandonar" las gestiones paradesde el aeropuerto de Pamplona , si bien ha indicado que

la situación es complicada, tanto para la compañía como para Alemania, con su política sanitaria restrictiva. Es una línea de trabajo que no se ha abandonado", ha afirmado, tras reiterar que tampoco "se va a abandonar". Así lo ha manifestado este miércoles en respuesta a los periodistas tras la rueda de prensa de presentación de Navartur . "Gestiones sigue habiendo, hay un seguimiento por parte del Gobierno de Navarra para que se vuelva a instaurar el vuelo, pero, tanto para la compañía como para Alemania, con su política sanitaria restrictiva. Es una línea de trabajo que no se ha abandonado", ha afirmado, tras reiterar que tampoco "se va a abandonar".

Por su parte, el representante de la Asociación de Agencias de Viajes de Navarra, Juanchi Patús, también presente en la rueda de prensa, ha subrayado que la compañía aérea Lufthansa "ahora mismo está en una situación económica delicada, como todas las compañías europeas". "Se ha hablado con ellos y están con idea de recuperarlo, pero yo entiendo que ahora tienen otras prioridades que igual no es el aeropuerto de Pamplona. Creo que lo recuperaremos, nos va a costar, pero no porque no fuese rentable", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "ese vuelo era más rentable para las empresas navarras que para el turismo, pero tenerlo nos abría las puertas a Europa y al mundo porque conectaba con un aeropuerto como Frankfurt, uno de los más internacionales que tenemos en Europa". "Estamos en stand by, a la espera de cómo será la situación", ha concluido.

VUELOS DIRECTOS DESDE PAMPLONA PARA SEMANA SANTA Y VERANO

Edimburgo, Marrakech, Praga, Venecia y Tallin. Por otro lado, ha anunciado los distintos vuelos directos que se implantarán desde el aeropuerto de Pamplona para fechas como Semana Santa o verano . Concretamente, entre el 13 y el 18 de abril habrá vuelos directos a

Croacia) el 8 de agosto. Aparte de los vuelos charter a Egipto , que saldrá el 2 mayo, el 11 de julio, el 19 septiembre, y el 28 de noviembre, también tendrá lugar un vuelo directo a Dubrovnik () el 8 de agosto.

También en verano habrá vuelos directos a las islas Baleares y Canarias. A partir del 24 de julio, todos los sábados del verano habrá un vuelo directo a Ibiza, y a partir del 26 de julio, 3 vuelos directos a Menorca (martes, jueves y sábado). Por último, a partir del 26 de julio, los destinados a Mallorca serán los martes, miércoles, sábados y domingos.