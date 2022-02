Cayetana Álvarez de Toledo: "Cuando el PP se debilita,Vox pasa a ser una amenaza"

La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo (Madrid, 1974) acudió este lunes a Pamplona para presentar su libro Políticamente Indeseable. Que no acudieran al evento los líderes de su partido en Navarra refleja la distancia entre quien fue la portavoz del grupo parlamentario popular y la dirección del partido, desde donde Pablo Casado la destituyó en 2020 con la presión de algunos barones que reclamaban un discurso más moderado.

¿Le ha sentado bien el desayuno?

Sí. Tengo un temperamento muy optimista, inasequible al desaliento, y eso siempre me ha permitido superar noches electorales y políticas difíciles. En todo caso, los resultados en Castilla y León me han producido una decepción incontestable y una inquietud difícil de disimular.

Explíquese, por favor.

Decepción porque es evidente que en el PP no hemos conseguido los objetivos explícitos ni los implícitos de esta campaña electoral. Aspirábamos a una mayoría contundente, incluso una mayoría absoluta. Se buscaba una mayoría sin ataduras, sin dependencias, y esa mayoría no se ha conseguido. Ahora sí habrá ataduras y si habrá dependencias. E inquietud porque así no llegamos a la Moncloa. Así no logramos articular una mayoría al bloque que forman Sánchez, los separatistas y neocomunistas en España.

Vox exige entrar en el gobierno de Castilla y León a cambio de su apoyo al candidato del PP. ¿Le inquieta depender de ellos?

He explicado muchas veces mis diferencias con Vox. La respuesta al desafío separatista en España no es un nacionalismo español. No se debe dar una respuesta identitaria a la amenaza identitaria, sino una respuesta liberal. Tengo diferencias sustanciales con Vox, de fondo y de forma, y por eso lo que busco es una mayoría lo más contundente posible del Partido Popular. Pero entre pactar con Vox y pactar con un Sánchez aliado a Bildu, Podemos y separatistas, prefiero lo primero. Si el PP esta fuerte, Vox no será un peligro, ni una amenaza. Cuando el PP se debilita, Vox pasa a ser un problema o una amenaza. Para Vox el modelo autonómico es un fracaso y yo digo no. El modelo constitucional del 78 no ha fracasado, lo que ha fracasado es la política. Y hay que resolver tres cosas: la deslealtad del nacionalismo, la traición de la izquierda y los complejos de la derecha.

¿Qué les lleva a los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, a recurrir a los extremos?

Desistimiento ideológico, una falta de fortaleza y de convicción en la defensa de los principios de la democracia liberal ampliamente entendida. La izquierda decidió aliarse con todo lo peor del tablero político sin escrúpulos y sin límites. Eso es un salto cualitativo en la política española. Sánchez representa una amenaza profunda y existencial al orden Constitucinal.

¿Y qué flaquea en su lado?

Para poder plantear una alternativa fuerte, poderosa, desde el mundo de las ideas de la democracia liberal, necesitas un perfil fuerte, necesitas batalla cultural e ideológica. Si no la das tú, la van a dar otros y la van a dar de otra manera.

¿Se ha alegrado usted, aunque sea un poquito, de que los resultados de Castilla y León no hayan dado a Casado el balón de oxígeno que esperaba?

No, no hago política ad hominem (contra el hombre). Mepreocupa la deriva de mi país. Por eso he escrito un libro, para intentar contribuir a que Pablo Casado y el PP constituyan un gobierno fuerte.

Pues define en su libro a Pablo Casado como una persona un tanto veleta, “un bien queda”...

Habría que explicar el contexto de esas palabras. Esa es la visión que yo tenía de Casado cuando llegó, lo consideraba una persona voluble, pero luego explico a lo largo del libro todo lo que ha pasado.

¿Dónde pone el límite usted entre la legítima crítica y la lealtad?

Lealtad es decir la verdad, con la voluntad constructiva de enmendar nuestros errores y de ser alternativa en España, si es necesario cambiando la estrategia

¿No cambiando de líder? Algunos prefieren a Ayuso frente a Casado.

Yo sé que hay gente que eso lo pide, no voy a disimular ni hacer trampas jugando al solitario. Hay gente que considera que eso es la solución. Pienso que las personas son importantes, pero aún lo es más un proyecto político.

“Sayas y Adanero se han convertido en referentes nacionales para muchos”

Defina lo ocurrido en la votación de la reforma laboral...

Degradación, esperpento, vodevil, humillación.

¿Tan difícil es para un diputado ejercer el voto telemático?

No lo es. Fue un error y en un momento muy delicado.

¿Qué lectura hace de la ruptura de la disciplina de voto por parte de los dos diputados de UPN?

Ellos no están sujetos a mandato imperativo de voto. Pero es que ni tan siquiera se produjo una llamada prescriptiva previa por parte de Esparza para explicar el contenido de una negociación que contravenía lo que Sergio y Carlos venían defendiendo de manera brillante y vibrante, hasta el punto de convertirse en referentes nacionales para muchos, sobre lo que debía ser la posición de UPN respecto de los acuerdos de Sánchez con Bildu.

¿Sabe que el acuerdo entre UPN y PSN podía ayudar a deshacer esos nudos entre socialistas y Bildu?

Ah... ¿Por qué desde el centro derecha acabamos siempre legitimando, blanqueando y centrando al partido socialista? El señor Esparza rompe algo más grave que la disciplina de voto, rompe ese compromiso político y moral de que UPN sea un dique de contención y de denuncia del acuerdo estructural del PSOE con Bildu. Lo que al final hace el señor Esparza es blanquear, legitimar y centrar al PSN... Defiende una visión pesimista al creer que el PSN debe estar en el eje central de la política navarra.

¿Sabe usted que durante décadas UPN y PSN, en coalición o no, han sido quienes más han contribuido a que Navarra alcanzara sus actuales cotas de progreso y autogobierno?

Sí, pero el PSN con el que pactaron antaño no era un partido que había pactado con Bildu. No podemos adaptarnos a ese paisaje como algo natural. El PSN cruzó una raya y debe descruzarla. UPN no está para darle la manita al PSN y ver si descruza la raya.

¿No le parece grave que Sayas y Adanero ocultaran la intención de su voto y no la explicaran?

Ellos sabrán como gestionaron esas horas. Yo coincidí con ellos en la cantina del hemiciclo. Estaban en un rincón y me acerqué a ellos para darles animo y no me atreví a a preguntarles qué iban a votar, me pareció vulgar en una encrucijada como esa. Además la conciencia no necesita instigadores.

Nos queda claro que aplaudió su decisión.

No sólo yo. Mucha gente hemos admirado sus intervenciones parlamentarias con la misma admiración que se mira a Ayuso. Ellos han plantado la cara y han dicho que hay una alternativa ideológica y moral, una manera de ganar elecciones y de ser mayoría en Navarra a través de la convicción de lo que Navarra es y sin arrodillarse.

¿Alguien pensó ese día en la reforma laboral y los trabajadores?

La reforma no es buena y habría que haber votado ‘no’ incluso si se hubiera hecho pensando solo en ella.

¡Pero si es una consolidación de la reforma de Rajoy!

No, no es una consolidación.

¿No se consolida cuando el 90% de los contenidos se mantienen?

Pues el otro 10% no es bueno.