Esparza, a Álvarez de Toledo:"Me hubiera gustado verla defender sin escolta la libertad en Navarra"

presidente de diputada del desconocimiento total de Navarra y de UPN" y ha asegurado que le hubiera gustado "verla sin escolta y siendo una concejal más defender la libertad en Navarra, como hemos hecho los demás". Elde UPN Javier Esparza , ha afirmado este lunes 14 de febrero que ladel PP Cayetana Álvarez de Toledo tiene "untotal de" y ha asegurado que le hubiera gustado "verla sin escolta y siendo una concejal más defender la libertad en Navarra, como hemos hecho los demás".

El presidente de UPN ha asegurado en declaraciones que "quienes han sido y son un dique de contención en la defensa de la autonomía de Navarra y la unidad de España no son el señor Sayas y el señor Adanero, sino los centenares de alcaldes y alcaldesas, concejales, parlamentarios, miembros de los comités locales, afiliados de UPN, que durante décadas han estado defendiendo y estamos defendiendo una Navarra foral y española",

Esparza ha afirmado que en este momento UPN está liderado por "una Ejecutiva y un Consejo Político elegidos democráticamente que representan -a los cargos y afiliados- y que apoyaron con un 80% pedir el acta o la expulsión de los dos diputados por romper la disciplina de voto, engañar a todos los españoles, a todos los navarros, a todos los afiliados de UPN y a la dirección del partido diciendo que iban a votar si a la reforma laboral cuando sabían que iban a votar no".

"Parece mentira que a Álvarez de Toledo, que se caracteriza por ir de cara, le parezcan bien la cobardía, la mentira y el engaño del que hicieron uso estos dos diputados, que en lugar de decir abiertamente que estaban en contra y por tanto que iban a votar no a la reforma laboral, manifestaron en público y en privado, ahondando en la deslealtad, que aunque no compartían el criterio del partido iban a votar si siendo ellos conocedores de que su voto iba a ser no", ha afirmado.

Javier Esparza ha añadido que está "seguro de que Álvarez de Toledo no ha leído el ideario de UPN, ya que nuestro ideario habla expresamente en su código ético de la disciplina de voto, que se debe al partido, y dice textualmente que UPN siempre cumple su palabra". "Esta forma de actuar es una seña de actuar de nuestro partido que nos da credibilidad y prestigio frente a tristes espectáculos vividos en otras fuerzas", ha afirmado.

Por otro lado, Esparza ha subrayado que "UPN excluye cualquier acuerdo con Bildu y a partir de ahí negociaremos con el resto de los partidos las cuestiones que sean de interés para Navarra"

El líder regionalista ha afirmado que la diputada del PP tiene "un desconocimiento total de Navarra y de UPN y no es quién para dar lecciones a nuestro partido, a nuestros cargos y a nuestros votantes".

Tras ello, ha señalado que "decir públicamente que hemos cometido el error de legitimar el blanqueamiento del PSN es una ignominia que no vamos a tolerar". "UPN y esta dirección están denunciando la normalización de EH Bildu por parte de PSN y PSOE y lo vamos seguir haciendo", ha afirmado, para señalar que decir lo contrario "es mentir a conciencia y es una falta de respeto absoluta a una formación política que ha sufrido en sus carnes la violencia, el acoso terrorista, que cuando habla de ello sabe de qué habla". "Me hubiera gustado ver a Álvarez de Toledo sin escolta y siendo una concejal más defender la libertad en Navarra, como hemos hechos los demás", ha subrayado.

Esparza ha insistido en que "en UPN todos hemos defendido del primer al último cargo Navarra como Comunidad foral desde la lealtad y la unidad de España, y hemos sido amenazados e insultados por ello".

El presidente de UPN ha señalado que Álvarez de Toledo hace un "flaco favor a la unidad del constitucionalismo" con sus declaraciones y ha exigido "respeto a UPN, a sus organismos democráticamente elegidos, a sus afiliados y a sus votantes".