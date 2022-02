Comprar y vender ropa de segunda mano: más de 150.000 envíos en Navarra

El armario a reventar de ropa y, sin embargo, sentir que no tiene nada que ponerse. ¿Le suena? Las personas acumulamos kilos y kilos de ropa temporada tras temporada que suelen acabar en el fondo del armario o en cajas en el trastero. Las solemos guardar bajo mil excusas: por si adelgazamos, por si engordamos o por si regresa una determinada tendencia. Al final, tenemos demasiada ropa, demasiados zapatos, demasiados complementos, y, en general, demasiadas cosas.

Frente al consumismo actual está emergiendo en España un nuevo fenómeno: la compraventa de ropa de segunda mano como una opción más sostenible y, al mismo tiempo, más económica porque ahorras si compras y ganas dinero si vendes. Los jóvenes, sin duda, son el motor de esta transformación social, de esta nueva manera de consumir ropa.

SOBRE TODO, APLICACIONES

El mercado de la segunda mano está muy arraigado en países nórdicos y anglosajones, pero en España crece de manera exponencial. Los navarros no escapan a esta tendencia. Aunque aquí, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades más grandes, todavía los comercios físicos de ropa de segunda mano son contados, sí que existe un aumento de la venta de artículos entre ciudadanos. Es el llamado comercio C&C (de consumidor a consumidor) a través de plataformas de intercambio surgidas con la aparición de las nuevas tecnologías y el rápido crecimiento de Internet. Vinted, Wallapop, Micolet, Percentil, Closet emotion son algunas de ellas.

Las empresas de paquetería dan fe de este auge. Según estimaciones del sector, los envíos de consumidor a consumidor con artículos de segunda mano, normalmente ropa, superaron el año pasado los 150.000. La cifra incluye tanto paquetes de llegada a Navarra como paquetes emitidos desde Navarra.

Los datos de la delegación de Seur en Navarra dejan claro el furor que vive la compraventa de ropa online. En el año 2020, Seur registró un total de 13.175 envíos de productos de segunda mano en Navarra. Esta cifra experimentó el año pasado un crecimiento del 436%, de manera que el número de envíos contabilizados por la empresa de paquetería llegó a 70.739 al terminar 2021. “Los principales operadores son de las aplicaciones Wallapop y Vinted”, detallan desde la delegación de la empresa. Añaden que el peso medio de los envíos ronda los tres kilos.

SIN VERGÜENZA, ES 'VINTAGE'

“Hasta no hace mucho se menospreciaba que alguien comprara artículos de segunda mano. Se veía como algo que las personas hacían cuando no tenían dinero suficiente para comprar productos nuevos. Sin embargo, ahora se considera moda, vintage, y cuenta con mayor aceptación social. Hay menos tabú”, afirma Francisco Quitana, responsable de tienda de ropa de segunda mano Remar Navarra Mutilva. Se trata de una ONG que vende ropa procedente de donaciones. El precio de una prenda va desde los 10 céntimos hasta 5 euros y la recaudación se destina a obras sociales en el tercer mundo. “Viene a comprar gente de clase media, pero también personas en paro o personas a las que le gusta coser y buscan prendas para arreglárselas a su gusto”, añade Quintana, quien apunta la importante proliferación de tiendas de ropa de segunda mano por Internet. “De momento vamos vendiendo más o menos lo mismo ”, señala.

También a fines sociales, de manos de la Fundación Traperos de Emaús, va el calzado, ropa y material textil que se recoge en lo contenedores específicos para ellos de la Mancomunidad de Pamplona y Comarca. En 2019 se recogieron más de 1.200 toneladas.

Ahora, las aplicaciones de venta de ropa por Internet compiten con este tipo de donaciones, ya que es el propietario de la ropa busca sacar un rédito económico a sus prendas o, por lo menos, a las que se encuentran en mejor estado. Cuidar el planeta y, al mismo tiempo, el bolsillo.

CLAVES | Consejos para vender ropa por Internet

VACIAR EL ARMARIO

Ordenar el armario es una labor tediosa, pero que procura una gran satisfacción una vez terminada. Lo primero, es sacar todo del armario y de los cajones para empezar a poner orden.



HACER CUATRO MONTONES

Separar las prendas en montones. Uno, para ropa de diario. Otro, para ropa de fiesta. Otro, con ropa que lleva en el armario mucho tiempo y hace más de uno o dos años que no se utiliza. Y el cuarto, con prendas que se tiene claro que no se quiere usar más o que están estropeadas y no se van a llevar a arreglar. Con los zapatos y complementos se puede hacer lo mismo.



SELECCIONE QUÉ VA A VENDER



La ropa que se puede vender son algunas de la prendas que están en los dos últimos montones anteriormente citados. Deseche las que tengan manchas, botones sueltos, pequeños descosidos. Los compradores buscan prendas que estén como nuevas. Lavar esas prendas y plancharlas con mimo.



FOTOS, MUCHAS Y DE CALIDAD

Busque un lugar con luz y bonito para hacer fotos a las prendas. Haga fotos (sin flash para evitar reflejos) de la prenda de todos los ángulos y de los detalles (puños, botones, con cremallera cerrada, etc). Es la manera de atraer a compradores. También de la etiqueta de la talla y de las condiciones de lavado. Suba todas a la aplicación.



¿QUÉ PRECIO FIJAR A UNA PRENDA?

Una regla orientativa es que el importe sea la mitad de lo que en su día costó si el estado de la prenda es muy bueno. Ahora bien, si la prenda es de máxima calidad o no está usada, es posible ponerle un precio más alto. Para las prendas usadas con no muchos años se puede pedir el 25% del coste. Y para el resto, un 10%. Con todo, puede fijarse en el precio que se hayan puesto a artículos iguales o similares.



SER TRANSPARENTE, ATENTO Y ÁGIL



Hay que añadir una descripción y encuadrar la prenda en una categoría. Si quiere puede usar las etiquetas con palabras relacionadas con tu artículo como: #vestido #plisado. No oculte desperfecto y consulte a diario la aplicación para contestar mensajes con preguntas de posibles compradores. Si vende una prenda, intente usar una envoltura cuidada y sea rápido en llevarla a un punto de recogida.

