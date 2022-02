¿Reinfección por covid? Es posible y, además, al poco tiempo

Más de cien mil navarros se han contagiado de coronavirus durante la sexta ola de la pandemia. La mayoría con la variante Jesús Castilla, investigador y epidemiólogo del Instituto de Salud Pública, aclara que “no se puede descartar otra infección”. Ni siquiera al poco tiempo de la anterior. Añade que, en casi todas las infecciones, los episodios sucesivos tienden a ser más leves, salvo que la persona pase por un momento delicado de salud. Pero todo es cuestión de probabilidad: el estado inmunitario, la exposición repetida al virus, la edad, estar vacunado o el tiempo entre infecciones son factores que influyen. Hasta ahora se han detectado más de 8.000 reinfecciones. de coronavirus durante la sexta ola de la pandemia. La mayoría con la variante ómicron , que arrasó desde mediados de diciembre y terminó con el reinado de la variante delta. Muchas de las personas que han pasado la infección estaban vacunadas y han tenido síntomas similares a los de un catarro aunque la alta tasa de vacunación ha evitado cientos de casos graves, hospitalizaciones y fallecimientos. Ahora, con la vacuna puesta y tras pasar la infección, hay quien cree que no se puede volver a contagiar. No es así., investigador y epidemiólogo del Instituto de Salud Pública, aclara que “no se puede descartar otra infección”. Ni siquiera al poco tiempo de la anterior. Añade que, en casi todas las infecciones, los episodios sucesivos tienden a ser más leves, salvo que la persona pase por un momento delicado de salud. Pero todo es cuestión de probabilidad: el estado inmunitario, la exposición repetida al virus, la edad, estar vacunado o el tiempo entre infecciones son factores que influyen. Hasta ahora se han detectado más de 8.000 reinfecciones.

¿Una persona que ha pasado covid hace un mes se puede volver a infectar?

En biología todo es posible. No son matemáticas. Se funciona con probabilidades. No se puede descartar otra infección. Un porcentaje grande de personas puede que no se infecten. Pero un porcentaje que no es pequeño, sí. Ocurre como con las gripes o los catarros. Hay gente que pasa más de uno al año, otros un catarro cada varios años o nunca.

¿Puede volver a contagiarse con ómicron?

Con variantes distintas es más probable la reinfección pero con la misma variante también puede ocurrir. Hay casos en que la persona no ha tenido realmente la infección y en otros también ocurre que no ha desarrollado inmunidad o su organismo no ha generado una respuesta suficiente, protectora. Quizás le protege durante un tiempo pero los anticuerpos van bajando. En una persona joven y sana la respuesta inmune puede durar varios años pero en una persona mayor, no.

¿Qué otros factores pueden influir?

Una persona que ha pasado la infección tiene una probabilidad menor de reinfectarse y de tener formas graves aunque a medida que pasa el tiempo desde la primera infección la probabilidad de otra crece. Además, una persona que está vacunada tiene menor probabilidad de infectarse. Pero no es la garantía absoluta. También es importante la exposición. Las medidas de precaución tienen una fuerza preventiva muy grande. Si una persona se vacuna o pasa la infección y deja de tomar todas las precauciones se puede retroceder. No es igual exponerse una vez ocasionalmente que varias veces todos los días. Las medidas preventivas hacen que la probabilidad de encontrarse con el virus se reduzca.

¿Hay más riesgo en mayores?

Sí. En personas de más edad con una respuesta inmune peor puede ser una situación relativamente frecuente. Por este motivo, a los mayores de 65 años se les ha vacunado de forma completa, con dosis de refuerzo, sin considerar si han pasado la infección o no. A partir de cierta edad la probabilidad de que no sea sistemático no funciona igual.

¿Todo test positivo significa que hay infección?

Cuando se hacen muchas pruebas la probabilidad de falsos positivos existe. Con ómicron muchos casos se han detectado con test de antígenos y la fiabilidad de los resultados puede ser variable.

¿Qué hay que tener en cuenta?

Varias posibilidades: Puede ser un error, una positividad residual; una reexposición al virus fugaz y, por ejemplo, dar negativo al día siguiente o una infección. La prueba detecta la presencia del virus. Pero el hecho de que se detecte en la faringe en un momento dado no implica necesariamente una infección completa. Así, puede ser un ‘amago’ y la persona puede tener una afectación local, en la faringe y con mucosidad, sin invasión en el organismo porque se frena ahí.

¿Entonces hay grados de afectación?

Sí. El proceso en las infecciones es un continuum. Hay grados de afectación. El virus se puede quedar en la superficie o llegar al torrente sanguíneo y la respuesta del organismo es diferente. En unos casos se puede llegar a generar más inmunidad y en otros menos. Además, hay personas inmunodeprimidas o que por edad desarrollan una respuesta más incompleta.

¿Es normal dar positivo en la prueba más de diez días?

Hay personas que mantienen el positivo mucho tiempo. Dentro de la gran variabilidad se da este caso. El dilema es si se está detectando el mismo virus que no se ha terminado de ir o es una nueva exposición. La realidad es muy compleja .

¿Es posible dar positivo-negativo-positivo?

Sí. En personas que se están analizando mucho se ven cosas así. Igual tiene positivo, negativo y al tiempo positivo otra vez. Puede ser porque el organismo se está exponiendo al virus, por ejemplo en los domicilios si hay casos en convivientes. El virus ataca una y otra vez y en alguna ocasión lo puede conseguir.

¿Y la inmunidad en esos casos?

La inmunidad frente a estos microorganismos no es infalible, es probabilística. Son microorganismos que mutan y aunque igual no se distinga una variante puede haber diferencias. No todos los virus que circulan en Navarra son exactamente iguales. Van tenido diferencias y les dan probabilidades de éxito. Sin embargo, es cierto que todas las infecciones en episodios sucesivos tienden a ser más leves salvo que una persona esté en un momento de estado de salud más delicado.

¿Cuál es el mensaje?

Prudencia. Ni un resultado negativo en un contexto epidémico tiene que hacer relajarse y un resultado positivo no siempre conlleva que se ha recorrido todo el proceso de infección-inmunidad...