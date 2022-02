Esparza dice que el pacto con el PSOE incluía más puntos que no cerraron

para pensar en el bien común y en el de Navarra”, afirmó ayer el presidente del partido regionalista, El frustrado acuerdo entre UPN , el Gobierno central y el PSOE sobre la reforma laboral “abría un diálogo” entre ambas formaciones políticas “”, afirmó ayer el presidente del partido regionalista, Javier Esparza . “Había cuestiones encima de la mesa que no estaban cerradas y de las que obviamente íbamos a seguir hablando”.

De ese modo, destacó que la vía de entendimiento que habían iniciado con esas negociaciones iba más allá de los cinco puntos acordados y que desveló en su edición de ayer Diario de Navarra. Hay que recordar que este acuerdo se frustró cuando los diputados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, votaron contra la convalidación de la reforma laboral, desobedeciendo la directriz de su partido de votar a favor como había acordado Esparza con Moncloa y el PSOE.

Beatriz Arnedo

EVITAR LOS HOMENAJES A ETARRAS EXCARCELADOS

Uno de esos cinco puntos recogía el compromiso del Gobierno central y del Partido Socialista de tramitar en este periodo de sesiones la reforma de la ley de 2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, con el fin de regular un régimen sancionador que sirva como instrumento para terminar con actos de homenaje a los etarras cuando salen de la cárcel.

“Nosotros pusimos encima de la mesa, planteamos al PSOE lo que el conjunto de la sociedad española y la sociedad navarra estaba demandando, que tiene que ver con la dignidad de las víctimas del terrorismo”, argumentó ayer Esparza. “Hay que acabar de una vez por todas” con esos homenajes que han generado “un daño añadido e inasumible para muchos”, señaló.

Indicó que, además, abordaron cuestiones que tenían que ver con el desarrollo económico y social de Navarra. El acuerdo incluía un estudio para sacar las vías fuera del centro de Tudela, una de las demandas históricas de la ciudad y que su alcalde, Alejandro Toquero, ha calificado de “vital” para el desarrollo de la localidad. Este periódico intentó ayer sin éxito hablar con el alcalde. Hay que recordar que Toquero forma parte de la ejecutiva de UPN y se abstuvo cuando la dirección del partido aprobó un acuerdo crítico con la actuación de los dos diputados en el que les reclamaba el escaño.

Otro de los puntos pactados y que no se conocían hasta ahora era la limpieza “sostenible medioambientalmente” de ríos en Navarra de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro. UPN ya pactó con el Gobierno del PP en 2018 destinar a ello 7 millones de euros, pero el Ejecutivo del PSOE no ejecutó esa partida.

ESPARZA CONFÍA EN QUE SE REALICEN SIN ACUERDO

El acuerdo fue fallido por lo que finalmente ocurrió en el Congreso, pero Esparza expresó su deseo de que las sanciones para los homenajes a etarras, el estudio para sacar las vías del casco urbano de Tudela y la limpieza de los ríos de acuerdo con la CHE se puedan llevar adelante.

“Nosotros no cumplimos la parte del acuerdo que era votar sí, por tanto a partir de aquí queda en manos del PSOE”, subrayó, pero “ojalá el Gobierno central lleve adelante estas cuestiones porque son beneficiosas para todos, son demandadas. No tenía el PSOE problemas en sacarlas adelante, por lo que espero que se terminen desarrollando, más allá de que, desgraciadamente, nosotros no hayamos cumplido la parte de nuestro acuerdo que era votar sí a la reforma laboral”, reiteró el presidente de UPN.

Esparza quiso incidir en que lo “fundamental” de ese acuerdo por el que comprometió sin éxito el “sí” de los diputados Carlos García Adanero y Sergio Sayas era apoyar la reforma laboral tal y como se había pactado entre el Gobierno central, los empresarios de la CEOE y los sindicatos UGT y CC OO.

“Esta reforma laboral y su aprobación no era un plebiscito Sánchez sí, Sánchez no”, insistió, respondiendo así a argumentos como los que están dando los dos diputados al explicar su voto en contra. “Quien quiera establecer el debate en esos términos está faltando a la realidad”, zanjó.