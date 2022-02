Mascarillas sin apenas multas

ganárselo a pulso. Es la sensación que se desprende de los datos sobre denuncias durante este mes y medio: entre solo han sancionado a 43 personas. En otras policías locales, como Villava, se han impuesto 3, y en ciudades como Tafalla, cero. Para haber sido multado por el mal uso de la mascarilla desde Navidad, cuando se reactivó la obligatoriedad, ha habido que. Es la sensación que se desprende de los datos sobre denuncias durante este mes y medio: entre Policía Foral Policía Municipal de Pamplona. En otras policías locales, como Villava, se han impuesto 3, y en ciudades como Tafalla, cero.

El Gobierno central decretó la obligatoriedad a partir del 24 de diciembre, justo medio año después de haberla suprimido. Desde entonces, la medida apenas ha generado sanciones. Si durante el año en el que fue obligatoria antes del verano, Policía Foral y Policía Municipal interpusieron 6.399 (con una media de 533 al mes, fue el principal motivo de sanción), en este mes y medio ambos cuerpos han multado 43 veces por este motivo. Policía Foral, 13 multas (7 en la zona de Pamplona, 5 en la de Alsasua y 1 en la de Tafalla) y Policía Municipal de Pamplona, 30. Guardia Civil y Policía Nacional no cuentan con este dato desglosado, según informó Delegación del Gobierno.

El jefe de la Policía Municipal de Tafalla, Alfredo Ondarra, cuyo cuerpo no ha impuesto ninguna sanción por este motivo, asegura que las prioridades han cambiado a estas alturas de pandemia. “Ha dejado de ser un problema de orden público o de seguridad ciudadana en vía pública, es una medida de orden sanitario”, apunta. Fuentes de otros cuerpos policiales refrendan esta percepción, destacando que durante estas semanas no ha sido una de las prioridades de las patrullas, que no han entrado a controlar de forma individual el uso de la mascarilla como sí se hacía en otras épocas, porque ahora había otros frentes sobre los que focalizar los recursos. Además, resaltan que, por norma general, si los agentes descubrían a personas sin mascarilla, estas solían corregir la situación ante primer el aviso. Una tónica habitual también ha sido la de subirse la mascarilla desde la barbilla si no se llevaba puesta cuando se apreciaba la presencia policial. En cuanto a las sanciones, muchas han sido en el contexto de otras situaciones, como tres jóvenes denunciados por la Policía Municipal de Villava, los únicos multados en mes y medio, y que también incumplían el horario de la bajera. A partir de mañana, ya no será obligatoria.