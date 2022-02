Jesús Ayensa, en el Parlamento Foral: "La Atención Primaria navarra está ya en paliativos"

"Ya está bien, ya basta, ya es momento de cambiar", ha declarado Ayensa en una sesión de trabajo en la que ha mostrado su agradecimiento a todo el colectivo de sanitarios, la primera la consejera de Salud, Santos Indurain, que como médico de familia "tiene que sufrir mucho viendo cómo se está dejando morir a la Atención Primaria".

Tras subrayar que "se nos han acabado los calificativos" para hablar de la Atención Primaria, ha comentado que sus reivindicaciones vienen de muchos años atrás, pero "nos dirigimos a gestores bunkerizados" y en este sentido ha preguntado a los parlamentarios qué han hecho desde su comparecencia de hace un año. "Nada", ha concluido.

Ayensa ha considerado por ello que "tenemos que actuar todos, depende de todos nosotros, tenemos que aportar ideas", así como "arremangarnos la camisa y empezar a trabajar" por la Atención Primaria, que "va a dar la salud a nuestros hijos".

En relación al futuro, ha preguntado si "queremos que el centro de salud se haya convertido en una gestoría" y ha resaltado que son "buenos médicos" que apuestan "por un sistema de medicina resolutiva", un nuevo concepto de la Atención Primaria que se podría implantar en Navarra.

Por su parte, el médico Sebastián Recaj ha denunciado la existencia de "protocolos cambiantes cada día" sobre la pandemia, falta de personal sanitario, "colapso" de la demanda diaria, bloqueo al acceso telefónico, circuitos de crónicos parados y listas de espera de casi un año.

Por ello, ha apuntado que su diagnóstico sobre la Atención Primaria es "un fallo multiorgánico" y ha recordado que "ahora nos toca retomar a los pacientes crónicos que dejamos aparcados en diciembre y enero".

Recaj ha declarado que los facultativos están "sin estímulo ni fuerza para seguir porque no vemos la luz al final del túnel".

Ha tomado la palabra asimismo en representación de SEMERGEN Elena Pascual, quien ha aseverado que la Atención Primaria en Navarra "se muere" y en este sentido ha indicado que "estamos hablando de respeto por unos profesionales altamente cualificados y por la especialidad" de medicina de familia.

Pascual ha manifestado que "es un hecho que los médicos de familia en Navarra deciden irse" de la comunidad y esta situación ha hecho que haya en este momento 40 plazas vacantes.

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola ha considerado que desde el Gobierno foral a la Atención Primaria "la están dejando morir de forma absolutamente injusta e inmerecida", entre otros motivos porque "había un presupuesto expansivo que tampoco se ha sabido aprovechar" y también debido a la "incomprensión a profesionales sanitarios vocacionales".

de Geroa Bai, ha comentado que "podemos admitir que no hayamos sido suficientemente eficaces, pero no que no hayamos hecho nada" en el último año. "Los cambios van inusualmente despacio", ha admitido la parlamentaria, quien ha apuntado que también "la covid se ha comido todo el presupuesto de la Atención Primaria" durante la pandemia.