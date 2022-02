Shanghái: sexto destino internacional para la pamplonesa Estela Machín

Magisterio Primaria por la UPNA, cerró el año de la llegada de la covid-19 en el país que atravesó primero una gran crisis sanitaria. Pero Shanghái, en La de Estela Machín Cárdenas es una de esas vidas que dan para llenar varios álbumes de fotografía cada año. Graduada enpor la UPNA, cerró el año de la llegada de la covid-19 en el país que atravesó primero una gran crisis sanitaria. Pero Shanghái, en China , tan solo conforma uno de los destinos singulares en los que ha recalado.

La pamplonesa se movió por primera vez con 17 años para estudiar un año en Inglaterra. A los 38, ha trabajado en colegios de Bolivia, El Salvador, Kuwait y Malasia. Admite que las mudanzas son “muy radicales” y a algunos de sus allegados les cuesta seguirle el ritmo. “La gente me suele decir: ‘Pero si estás bien aquí, con un trabajo estable, contenta, ¿qué necesidad tienes?’ Pero a mí cambiar me da vida”, confiesa. Y el estrés del traslado lo maneja ya con destreza: “Hasta que no estás un poco más asentada en el país pasan unos meses en los que sobre todo los temas burocráticos te tienen en vilo, pero sé que va a merecer la pena y luego todo va fluyendo”.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD

Shanghái es la ciudad china con mayor número de habitantes: 25 millones. La variedad cultural tan amplia, explica la navarra, permite idear un sinfín de planes. “Me está sorprendiendo desde el primer momento para bien, hay muchas cosas para hacer, siempre hay algún sitio o restaurante nuevo que han abierto y te apetece conocer”, relata Machín.

La rica gastronomía incluye numerosas especias, carnes, pescados y verduras, pero “no encaja con la visión occidental o española de la comida china”. El arroz tres delicias como plato, ejemplifica la profesora, no se suele consumir. Los alquileres son muy caros, un apartamento sencillo de dos habitaciones ronda los 1.500 euros, pero para comer hay gran un rango de precios.

Estela Machín se empezó a interesar por la ciudad durante su estancia en Malasia. Allí conoció a colegas que le hablaron sobre el gigante asiático. “Uno contaba siempre historias de Shanghái, que era una ciudad superdivertida, muy segura, que el día a día era muy caótico pero a la vez había un orden, y esa descripción me animó”, explica. Volvió a Pamplona para trabajar en el Colegio Sagrado Corazón hasta que vio una oferta de trabajo en el Wellington College International de Shanghái y en diciembre de 2020 aterrizó en el lugar. Se encontró con que “ se ajustaba bastante a los aspectos tanto positivos como negativos” que le habían señalado. Sus moradores, aunque cumplen con estereotipo de que son muy trabajadores, también se muestran “muy cercanos”. Y viven a caballo entre tradición y modernidad: “Shanghái está dividido en dos y en cuestión de unos kilómetros se pasa de la zona más antigua a los rascacielos”. Lo que Machín echa en falta es la proximidad de la naturaleza, un requisito que cumplía Kuala Lumpur (Malasia), donde residió entre 2016 y 2017. En cerca de media hora podía visitar bosques y pasar el fin de semana en playas paradisíacas. En Kuwait, la localización del país le servía de trampolín para viajar por Oriente Medio y el sureste asiático. Allí permaneció tres años, con temperaturas que se acercaban a los 500C.

En el centro en el que imparte español a alumnos de Secundaria en Shanghái consiguen olvidar la pandemia; nadie lleva mascarilla. Pero las fronteras del país llevan dos años cerradas. Estela Machín aprovecha para conocer otras zonas de China. Con siete horas de diferencia horaria y redes sociales como WhatsApp o Facebook y plataformas como Netflix restringidas, se le complica la comunicación con España, para la que debe armarse con paciencia, un rúter con conexión Virtual Private Network (VPN) y largos mensajes de voz. Pero por el momento, Machín no tiene otro destino en mente: “Estoy centrada en estar por aquí una temporada”, ríe.