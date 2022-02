Adanero, sobre el acta de Cervera en 2008: “No me acuerdo”

Faltaban cinco minutos para las 20.00 horas cuando para las 20.00 horas cuando García Adanero salía a la calle. “No se han incumplido los estatutos para nada, no hemos ido en contra de los valores y principios de UPN , al revés. Los hemos defendido, así que la conciencia está tranquila. Esto no tiene mucho recorrido”, comentó a los medios.

Cuestionado por si van a renunciar al acta de diputado, García Adanero respondió: “Es que eso de dame el acta por haber votado diferente... Si hubiésemos hecho eso siempre, la mitad del partido no estaría aquí. No tiene mucho sentido”.

-¿Y por qué Santiago Cervera sí tenía que dejar el acta de diputado en 2008 por votar diferente y ahora ustedes no? -le preguntó este periódico.

-No lo sé, no me acuerdo de 2008 -alegó.

-Usted se la reclamó.

-¿Se la pedí yo? Pues mira, ahí está la hemeroteca. Lo que dijera en ese momento, ahí estará -zanjó el diputado.