Marta Ripoll, profesora agredida: "Pensé que se había calmado, pero se dio la vuelta y me golpeó"

Marta Ripoll Calvet, de 63 años, docente de Educación Física y y directora desde hace 9 del IES Ibaialde de Burlada responde con gran templanza esta entrevista desde el hospital, donde se recupera de las lesiones sufridas tras la agresión de un menor el pasado lunes, en las inmediaciones del recinto escolar.

Ripoll, que imparte clase en el centro desde 1993, presenció la agresión de un menor (no es alumno del instituto) a otras chicas, una de ellas su expareja, y medió, para instalar a que detuviera los golpes. Se llevó el peor. Un puñetazo le fracturó la base orbital, junto al ojo, por lo que fue trasladada en ambulancia y operada. Le han colocado una placa de titanio. El asunto, calificado como un delito de lesiones, lo investiga la Policía Foral. Ella, cuenta, no se arrepiente de haber dado el paso de intervenir. “Estaba muy agresivo”, indica.

¿Cómo se encuentra?

Bien, el lunes (por hoy) me hacen un TAC y si todo sale bien confío en que pronto me den el alta.

¿Y de ánimo?

Psicológicamente soy bastante fuerte, así que no lo llevo mal. Me llevé un buen golpe, pero me gustaría que al menos esta historia sirviera para que reflexionáramos, que la violencia no sirve para nada. No se consigue nada. Menos le sirve a ese niño, porque no era más. No le benefició en nada lo que hizo.

La situación era violenta y usted no dudó en intervenir.

Sí, él estaba muy agresivo. Yo fui por detrás y lo sujeté. Cuando pensé que se había calmado y aflojé, se dio la vuelta y me golpeó. Fue fuerte, me dio pero bien...

Usted es veterana en primera línea de la docencia. ¿Había vivido alguna vez una situación similar?

Nunca.

¿Le han trasladado mensajes de ánimo durante estos días en los que ha permanecido ingresada?

Sí, muchísimos. Estoy muy agradecida por cómo ha respondido mi entorno, mi centro y el propio departamento de Educación, desde donde me han hecho llegar su apoyo.