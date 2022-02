Celso Jiménez Tabuenca, enfermero jubilado: “A los niños tenías que darles cariñico”

Celso Jiménez Tabuenca pertenece a la primera promoción de la Escuela de Enfermería de Navarra. A sus 63 años afirma que siempre quiso ser enfermero: “Tenía un conocido de mi padre ATS, practicante, que me pinchaba de crío en Mutua Navarra. Dije: yo quiero ser como Joaquín Oroz. Por eso luego trabajé siempre allí”. En la planta de traumatología, cuenta, a los chicos los trataban “como reyes”. Para Jiménez los primeros días en el proceso de vacunación fueron “un poco caóticos”, pero recuerda con ternura a los niños a los que inyectó el fármaco: “A los de 6 o 7 años tenías que darles mucho cariñico. En la fila, si lloraba uno, imagina la que se armaba”. Y lamentó que “un mocetón de 11” que acudió con su abuela y se marchó corriendo al verle sacar la jeringuilla se volviera a casa sin vacunar.

Nati iribarren Ballent, enfermera jubilada: “Podemos aportar mucho”

EDUARDO BUXENS

“A los tres años pedí a los Reyes un botiquín. La gente se jubila y deja su profesión, pero las enfermeras lo llevamos en el ADN y somos siempre enfermeras”, asegura sonriente Nati Iribarren Ballent. Natural de Ochagavía y con 65 años, considera que fue “un regalo” participar en la vacunación: “Llevaba dos años esperando esa oportunidad. Y encantada, con pena de acabar”. Con la llegada de la covid, llamó a la Clínica Universidad de Navarra, en la que había trabajado en Pediatría, para ofrecerse su ayuda. En estos dos meses ha disfrutado del trato con los niños y las compañeras jovenes. Y volvería a dejar su jubilación en pausa: “En situaciones extraordinarias hay que hacer cosas extraordinarias. Tenemos muchísima experiencia, podemos aportar mucho”.

Mª Carmen Napal Ros, enfermera jubilada: “Hemos estado muy a gusto”

EDUARDO BUXENS

La jubilación de Mª Carmen Napal Ros duró cerca de dos meses. Se quitó la bata que vestía en el centro de salud del Casco Viejo en septiembre de 2021 y el 1 de diciembre se la abotonó de nuevo. “En atención primaria acabé estresada. Me daba mucha pena no acudir al domicilio de los crónicos y los ancianos”, señala. Pero no dudó, añade, en volver a trabajar porque le “encanta” su profesión. La vacunación fue novedosa para Napal, que también había pasado por la UCI y “la planta del cáncer” en el antiguo Virgen del Camino. “Hemos estado muy a gusto, al principio agobiados, y ya los últimos días en Seminario muy bien. Una experiencia muy nueva con los niños, porque no tengo nietos”, resumió la enfermera, nacida en Olazagutía hace 64 años.