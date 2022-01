Estas son las señales para saber si uno tiene un problema con el alcohol

Cuando un joven o un adulto, un hombre o una mujer, recalan por primera vez en una reunión de Alcohólicos Anónimos (AA), quienes ya están en el grupo les plantean algunas cuestiones para saber si esa iniciativa les puede ayudar o no. Los alcohólicos entrevistados coinciden en que debe ser la propia persona, convencida, la que quiera afrontar la dificultad de dejar el alcohol. Y que no sirve ir amenazado por la pareja, los hijos o el jefe. A continuación se recogen las doce preguntas para descubrir si una persona tiene o no la enfermedad del alcoholismo. “La primera vez que fui a una reunión, respondí a casi todo que sí”, dice un alcohólico en recuperación.

¿Ha intentado dejar de beber y no lo ha conseguido?

El objetivo de AA se resumen en: “Trate de no beber hoy”. Solo durante 24 horas. No hay que marcarse objetivos ni hacerse promesas a largo plazo.

¿Le fastidian los consejos sobre su forma de beber?

“No damos consejos a nadie. Solo relatamos nuestras experiencias con la bebida y los líos en que nos metimos”, apuntan.

¿Cambia de bebidas para evitar borracheras?

Los alcohólicos reconocen tener sus ‘trucos. “Tomar bebidas aguadas, solo cerveza, solo los fines de semana, nada de cócteles...” Pero, confiesan, si tomaban cualquier bebida con alcohol, se terminaban emborrachando.

¿Toma copas al levantarse por la mañana?

Si una persona necesita un trago nada más levantarse para quitarse los temblores, dicen en AA, es un claro indicador de que no se trata de un “bebedor social”.

¿Envidia a quienes beben sin meterse en líos?

Los alcohólicos aseguran envidiar a las personas que pueden beber o dejar la bebida sin problemas. Y sobre todo, recalcan, sin meterse en líos.

¿Beber le trae problemas?

Los médicos recuerdan que si una persona tiene un problema con el alcohol, la situación no mejorará sino que empeorará. “Al final, usted morirá o pasará confinado lo que le queda de vida en una institución. La única esperanza es que deje de beber”, reza este punto del folleto.

¿La bebida le ha ocasionado dificultades en su casa?

Muchos alcohólicos coinciden en que, antes de ingresar en AA, bebían para solucionar sus problemas familiares o personales. “Nunca se nos ocurrió pensar que con la bebida estropeábamos todo cada vez más. Bebiendo no se solucionó nada”.

En reuniones sociales, ¿trata de conseguir ‘bebida extra’ por si no hay bastante?

Muchos alcohólicos recuerdan que, antes de ir a una fiesta, solían beber en casa “por si no había suficiente”. “Y si no nos servían con rapidez, nos íbamos a otro sitio a conseguir más bebida”, resumen.

¿Cree que puede dejar de beber pero se sigue emborrachando cuando no quiere?

Muchos alcohólicos reconocen que se engañaban a ellos mismos diciéndose que bebían porque querían y que, en cuanto lo deseasen, lo dejarían. “Pero descubrimos que si empezábamos a beber, ya no podíamos parar”.

¿Ha faltado al trabajo o a clase a causa de la bebida?

Muchas de las personas que participan en las reuniones de AA reconocer haber faltado al trabajo o a clase alegando estar “enfermos”. “Cuando, en realidad, habíamos cogido una buena borrachera o estábamos con la resaca del día anterior”.

¿Ha tenido lagunas mentales?

¿Ha pasado horas o días bebiendo sin lograr recordar lo que hizo o lo que sucedió? Las personas que entran en AA descubren que esta situación es un “factor importante” para aceptar el alcoholismo.

¿Ha pensado en que viviría mejor si no bebiera?

Hay alcohólicos que aseguran haber empezado a beber porque la bebida les hacían ver la vida de forma más agradable durante un tiempo. “Pero luego, nos encontramos atrapados. Estábamos hartos de estar hartos”.