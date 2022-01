Aierdi dice que se va a "reiniciar" la tramitación del PSIS para la instalación de la planta de Imárcoain

Aierdi, que ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, ha explicado que la resolución judicial "entiende que las modificaciones que se introducen después de la aprobación inicial requieren una retramitación y una nueva exposición pública" de unas modificaciones que entiende como "sustanciales".

El consejero ha afirmado que las sentencias del TSJN "se refieren a cuestiones procedimentales en la tramitación administrativa seguida en las modificaciones del PSIS" pero "en ningún caso se refiere a la dimensión económica en la implantación del centro de tratamiento de residuos, ni a la compraventa de suelo, ni a las características e idoneidad del proyecto, ni a las condiciones del acuerdo entre Nasuvinsa y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP)". "Ni siquiera al propio contenido del PSIS ni a otra consideración que pretende hacerse de forma extemporánea sin venir a cuento", ha insistido.

La sentencia, ha destacado, "no cuestiona en ningún momento la idoneidad ni la oportunidad de la instalación de la planta de residuos ni su encaje en el PSIS". Otra cosa, ha dicho, "es que se quiera echar mano de cuestiones formales para intentar torpedear un proyecto que ha concitado un importante consenso para dar respuesta con una solución moderna y sostenible a las exigencias que nos plantea Europa ante los retos de la gestión de residuos". Algo que "nos obliga a buscar alternativas a lo obsoleto y amortizado de Góngora".

Aierdi ha recordado que "el propio pleno del MCP aprobó en su día por unanimidad de todos los grupos, incluido UPN, la necesidad de promover un nuevo centro de tratamiento de residuos para la Comarca de Pamplona y conviniendo de ubicarlo en alguno de los polígonos de actividades económicas". Una unanimidad que "se pierde en el momento en que se elige la ubicación concreta" después de "un proceso de participación modélico".

Según ha explicado, los servicios jurídicos de Nasuvinsa, promotora del PSIS, entendieron que las modificaciones del plan, en cuanto a la recuperación del anterior trazado de las vías, "no suponía modificaciones sustanciales que requirieran un nuevo periodo de información pública".

No obstante, el TSJN ha considerado que las dos modificaciones "requerían un nuevo proceso de exposición pública". "No estamos de acuerdo con esta interpretación pero obviamente la acatamos", ha indicado Aierdi, que ha añadido que "no dejan de ser diferentes interpretaciones jurídicas de los mismos hechos que en otros PSIS ha seguido un camino diferente".

Ha explicado que el Ejecutivo no va a recurrir la sentencia porque los servicios jurídicos lo "desaconsejan" por la "inseguridad jurídica que genera un procedimiento de este tipo". Por ello, se ha optado por "reiniciar el proceso de tramitación de esta revisión del PSIS" en coordinación con los diferentes agentes que participan en la operación para que se realice "con la mayor agilidad posible dando cumplimiento a los requerimientos del TSJN".

El consejero ha señalado que "todos los informes sectoriales solicitados en su día fueron favorables", así pues ha opinado que "lo van a seguir siendo", lo que "nos permitiría, en un tiempo razonable, la revisión y modificación del PSIS".

José Mª Aierdi ha explicado que Nasuvinsa decidió en 2017 iniciar la revisión de este PSIS porque "veníamos de hacer de paganos de una decisión, realizada en su momento por UPN, de una gestión de la Ciudad del Transporte, de la compra y gestión de los suelos, lamentable y absolutamente sangrante para el bolsillo de los ciudadanos" que "tuvieron que pagar un sobreprecio por una actitud chulesca que hizo que los precios que se pagaron fueran un despropósito". Esto llevó a "hacer una reordenación de las parcelas previstas" que "hiciera viable esta promoción".

NA+ VE "LAMENTABLE" LA ACTUACIÓN DE AIERDI EN EL PROCESO

El portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha considerado "lamentable" la actuación de Aierdi en este proceso. "Siguen persiguiendo un resultado imposible desde el punto de vista legal dilapidando recursos públicos", ha reprochado Sánchez de Muniáin, que ha destacado que "la nulidad del PSIS implica la nulidad de todos los actos, incluida las adjudicaciones de proyectos que se han hecho". Y ha advertido que "gastar un solo euro" para la planta de residuos "podría incurrir en malversación de fondos".

Por su parte, la socialista Aratnza Biurrun, ha criticado que se use esta sentencia para "reabrir" un debate "que ya está superado en la MCP" y que "hoy se quiere volver a insistir para embarrar". Ha resaltado que en la sentencia "no se está cuestionando en ningún momento el fondo", que es la instalación de una planta de residuos, sino "sólo en cuestiones procedimentales". Pamplona, ha señalado, es "de las pocas capitales de provincia" que no tiene una planta de residuos que es "imprescindible" y ha abogado por "coger el toro por los cuernos".

La representante de Geroa Bai, Ana Ansa, ha valorado que la sentencia del TSJN "avala de facto el contenido" del PSIS, en cuanto a la planta de residuos, al que "no hace referencia expresa en ningún momento y sí se centra en aspectos procedimentales". Establece, ha resaltado, que la modificación "sustancial" es "un concepto jurídico indeterminado" y, por lo tanto, "la valoración va a tener un cierto grado de discrecionalidad importante". Ha compartido la decisión del Gobierno de no recurrir la sentencia lo que, ha afirmado, "pone de manifiesto que no había intención de hurtar ni sustraer el espacio de participación".

Laura Aznal, de EH Bildu, ha considerado que el PSIS está "gafado" y ha llamado a "mirar al interés general". "Creo que quedó bien claro que este proyecto estaba ampliamente respaldado por todos los grupos políticos hasta que se decidió su ubicación" atendiendo, ha aseverado, a "criterios puramente técnicos". "Se empeñan en Góngora pero ha quedado acreditado que es imposible hacer una planta de estas características" en este lugar. Así, una vez el Ejecutivo ha decidido "empezar de cero", ha apelado a "ir adelante" con el proyecto "porque vamos muy tarde".