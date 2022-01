ADANO pide una reducción de jornada de hasta el 99% para los empleados públicos con hijos con cáncer

Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO) ha solicitado que los trabajadores públicos que tengan hijos con cáncer de la Comunidad foral puedan acogerse a una reducción de jornada de hasta el 99%, como ocurre, han destacado, en el resto del Estado mientras que en Navarra llega hasta el 75%. Laha solicitado que los trabajadores públicos que tengan hijos con cáncer de la Comunidad foral puedan acogerse a una reducción de jornada de hasta el 99%, como ocurre, han destacado, en el resto del Estado mientras que en Navarra llega hasta el 75%.

Por otro lado, ha pedido que se reconozca la discapacidad temporal del menor desde el momento del diagnóstico y que el Programa de atención dental infantil (PADI) cubra las prótesis debido a las secuelas que tienen las tratamientos en la salud bucodental de los menores.

Las representantes de la junta directiva de ADANO, Olaia Juárez y Cristina Delgado, han realizado estas peticiones este miércoles en una sesión de trabajo en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra.

Juárez ha puesto en valor las entidades que colaboran con la asociación y "sin las cuales no podríamos llevar a cabo nuestra actividad". En especial, se ha referido al Hospital Universitario de Navarra, las empresas colaboradoras, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación Española de Niños con Cáncer.

En el caso del acompañamiento de los padres al menor en su tratamiento, Cristina Delgado ha mostrado su sorpresa por que en Navarra, los empleados públicos, se rigen por el decreto foral 11/2019 que fija una reducción de jornada de hasta el 75% mientras que en el resto de Estado, que se rige por el EBEP, llega al 99%. Por ello, ha pedido que se pueda igualar esta cobertura para los trabajadores públicos navarros.

Por otro lado, ha pedido que se reconozca la incapacidad temporal del menor desde el diagnóstico. Según ha indicado, a partir del año 2000, a través de un decreto ley, se comenzó a reconocer esta discapacidad "una vez tienes secuelas" tras el tratamiento".

A este respecto, ha apuntado que en Castilla la Mancha, Canarias y Aragón se ha trabajado en propuestas que reconocen un 33% de discapacidad desde el diagnóstico.

Así, ha pedido que en Navarra se trabaje en una propuesta no de ley para que se reconozca la discapacidad temporal en el momento del diagnóstico.

Hoy por hoy, ha afirmado, "casi depende de la afinidad que tengas por ayuntamiento" o dar con "la persona adecuada". Asimismo, ha pedido que los niños no tengan que ir al centro base para la valoración de su discapacidad sino que se pueda hacer de forma remota.

Finalmente, ha destacado que uno de los "principales problemas" de los tratamientos en los niños son "la cantidad de caries y malformaciones en la boca".

Por ello, ADANO ha pedido que el PADI cubra la dentición no definitiva en casos de caries y cubra las prótesis dentales al suponer un gran "desembolso económico" para las familias.

Cristina Ibarrola, de Navarra Suma, ha recordado que el cáncer infantil es la segunda causa de mortalidad aunque el 80% de los afectados se cura, pero ha reconocido las "necesidades no cubiertas" y las secuelas que quedan y requieren de ayuda, por lo que ha dado el apoyo de su grupo a las demandas de ADANO y subrayado que en el caso de la atención bucodental es algo "fácil y rápido".

Por el PSN, Patricia Fanlo ha considerado que las secuelas se deben tratar como si fueran una enfermedad crónica y ha mostrado su conformidad con las reivindicaciones de la asociación, que su partido "desconocía" en el caso de la compensación por absentismo, no ha entendido en materia de discapacidad que Navarra no aplique lo aprobado por el Congreso y no ha visto problemas en al extensión del PADI.

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha señalado que teniendo una atención tan especializada como la actual a veces cosas como estas quedan difuminadas y las familias necesitan un apoyo como el de ADANO, "un acompañamiento sustancial", por lo que ha apostado por "afinar estos pequeños ajustes para una mejor atención", para lo que no ha visto problema.

Por último, Txomin González, de EH Bildu, ha señalado que atender las demandas de ADANO siendo enfermedades graves supone que "la urgencia es mayor", y además en ese caso ha considerado que se trata de demandas "sensatas", por lo que ha adelantado que su grupo se "pone a trabajar en ellas" aunque en algún caso ha apuntado a la responsabilidad del Estado.