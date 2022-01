¿Has tenido una experiencia similar en la Atención Primaria en Navarra? Cuéntanos tu historia

En Diario de Navarra también nos gustaría escucharte y saber tu opinión. ¿Has tenido una experiencia similar en la Atención Primaria? Cuéntanos lo que te ha sucedido.

Estaba de baja por estrés y me diagnosticaron cáncer de tiroides. Me llamó el médico para la revisión de la baja, le dije el nuevo diagnóstico y ni me preguntó cómo estaba. Se limitó a decirme que lo añadía a la baja. Tuve que ser yo la que le dijera que no podía dormir y que estaba muy nerviosa. Aún y todo me despachó en un par de minutos diciéndome que tomará las pastillas para dormir.