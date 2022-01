María Iraburu: Montañera, de cañas, cinéfila y muy familiar

¿Cómo es María Iraburu fuera de estas cuatro paredes?

Pues me apasionan muchísimas cosas. Soy lectora, soy omnívora en el cine, me encantan las artes plásticas, por tradición familiar amo el arte, la música y la literatura. Y disfruto mucho con los buenos amigos.

Es navarra, tendrá cuadrilla...

Pues mira, no he sido de tener cuadrilla, sí tengo muy buenos amigos con los que quedo con frecuencia, pero muy diversos.

¿Cuando queda con ellos es más de caña, copa de vino o refresco?

Vino y cerveza, a partes iguales.

¿Es de Juevintxo?

Sí, sí. Me encanta ir a tomar algo a los bares, ya sea en Mendebaldea o Iturrama, cerca de donde vivo. pero si tengo que elegir algo, me quedo con lo Viejo, con el Casco Antiguo.

Ha hablado de su casa. Como miembro del Opus Dei vive con otras mujeres de la Obra. ¿Qué le aporta la experiencia?

Vivo con varias profesoras, médicas y directivas de la universidad. Es un entorno rico y diverso, acabas teniendo conversaciones geniales, pero también desconectamos, no todo es trabajo.

¿Y todas son de ciencias?

Nooooo, también acogemos alguna de Humanidades (risas).

¿Es montañera?

Mucho. Mi madre nació en Zugarramurdi y mi padre en Valcarlos, en cuanto puedo voy al Pirineo.

¿Es de calzarse botas?

No me obsesiona llegar a picos, pero me encantan excursiones largas, con buen desnivel, y si puede ser con lago al final, mejor.

¿Y familiar?

Muchísimo. Los Iraburu y los Elizalde somos dos clanes extensos, como decía el Diario el otro día, y nos llevamos genial.

Sabrá que ahora tendrá que restarles tiempo a todos ellos...

Es verdad, espero que lo lleven con paciencia. Pero hace falta coger fuerzas, tengo toda la intención de seguir viéndoles a todos.