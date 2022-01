La prealerta por inundaciones se mantendrá al menos hasta media tarde de este lunes

Jesús Caso

Chivite ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "nos hemos coordinado bien con los ayuntamientos, tanto ayuntamientos del norte como de la Comarca de Pamplona, están avisados y ayer ya hicieron actuaciones y avisos a vecinos".

La jefa del Ejecutivo ha señalado que "vamos viendo minuto a minuto la evolución y las predicciones, en unas condiciones que no son las de hace un mes, pero nos coge en algunos municipios con alguna mota rota, porque no se ha podido arreglar, porque se tienen que secar y no ha habido ocasión".

este lunes visita Navarra la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Además, ha recordado quela vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar precisamente los daños de las riadas de diciembre. "Habrá una reunión con la Confederación Hidrográfica del Ebro, en coordinación con los distintos departamentos", ha explicado, para señalar que se analizarán "actuaciones urgentes que tenemos que hacer y trasladaremos esa importancia y esa preocupación que tenemos". Asimismo, el Gobierno foral pedirá que las ayudas que corresponden al Gobierno de España "lleguen lo antes posible".

En la reunión, también se abordará "qué vamos a hacer en el inmediato para temas urgentes y cómo vamos a seguir trabajando en el medio y largo plazo con planes de inundaciones, en los cuales tenemos que seguir trabajando incluyendo a más municipios".