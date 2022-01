Chivite y Ribera coinciden en la importancia de reparar motas, aunque se prevén menos daños en esta nueva crecida

importancia de reparar motas, especialmente en los tramos urbanos, para evitar afecciones por crecidas de los ríos. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite , y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , han coincidido este lunes en la, especialmente en los tramos urbanos, para evitar afecciones por crecidas de los ríos.

No obstante, Chivite ha estimado que la crecida que se está registrando desde este domingo será menor que la avenida de diciembre. "Las estimaciones que tenemos no tienen nada que ver con las que teníamos en diciembre, es verdad que estamos en prealerta, que seguimos la situación minuto a minuto, pero ni las estimaciones de lluvia, ni las condiciones que tenemos en estos momentos son como las que teníamos en diciembre. Seguimos la evolución minuto a minuto, perfectamente coordinados con los ayuntamientos y no estimamos que las consecuencias sean las que vivimos en diciembre, que fueron un episodio extraordinario y excepcional", ha indicado.

encuentro en Pamplona para analizar precisamente las consecuencias de las inundaciones de diciembre. Así lo ha manifestado Chivite en una comparecencia en Pamplona junto a la vicepresidenta Ribera, después de que ambas hayan mantenido un

La jefa del Ejecutivo foral ha afirmado que "lo que nos preocupa en el momento actual es atender la urgencia, fundamentalmente lo que tiene que ver con la reparación de motas, sobre todo las que afectan a tramos urbanos, e infraestructuras básicas y seguir trabajando en actuaciones a medio y largo plazo". "Hay sintonía entre administraciones tanto en la necesidad como en la disposición para llevar adelante estos trabajos", ha asegurado.

Por su parte, Teresa Ribera ha destacado "lo relevante que es poder contar con las motas en buen estado antes de que lleguen, con la primavera, las nuevas avenidas, el deshielo y el crecimiento de los caudales".

La vicepresidenta ha advertido de que "cada vez más" se van a repetir estos episodios extraordinarios, lo que "nos obliga a prepararnos para escenarios en los que la población y las infraestructuras deben pode resistir frente a estos fenómenos".