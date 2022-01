Asier Marzo Pérez, profesor e investigador de la UPNA, obtiene una 'Starting Grant', la ayuda de mayor prestigio científico de la UE

Asier Marzo Pérez ha obtenido la ayuda 'Starting Grant' del European Research Council (ERC), la de mayor prestigio científico de la financiación de hasta 1,5 millones de euros en cinco años. Las personas beneficiarias de estas ayudas pueden escoger la institución europea donde realizarán su proyecto y Asier Marzo ha decidido desarrollarlo en la UPNA. Explicado de manera sencilla, la idea esencial de su proyecto, 'InteVol', consiste en poder agarrar y manipular directamente gráficos 3D proyectados en el aire. El profesor, investigador y miembro del Instituto Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha obtenido ladella de mayor prestigio científico de la Unión Europea y que supone unaLas personas beneficiarias de estas ayudas pueden escoger la institución europea donde realizarán su proyecto y Asier Marzo ha decidido desarrollarlo en la UPNA. Explicado de manera sencilla, la idea esencial de su proyecto,consiste en poder agarrar y manipular directamente

Un display es un dispositivo que permite mostrar información al usuario de manera visual o táctil. Tal y como señala, “hoy en día existen displays volumétricos (muestran la información en un determinado volumen) que utilizan partículas levitantes, vóxeles de plasma o superficies giratorias. Sin embargo, ninguna tecnología permite a las personas introducir sus manos u otros objetos dentro del volumen del dispositivo, lo que elimina la posibilidad de interacción directa y natural con los objetos virtuales”. En el proyecto “InteVol: Interactions with a Reach-through Volumetric Display” la idea es tener gráficos 3D proyectados en medio del aire y que se puedan agarrar y manipular directamente. “Por ejemplo, actualmente en las pantallas de nuestros móviles tocamos directamente los iconos y los arrastramos para moverlos, imagina que puedas trazar en medio del aire con el dedo el diseño de tu nueva casa enfrente de tus amigos mientras los trazos aparecen; o imagina un producto que se diseña añadiendo hologramas virtuales sobre partes reales ya existentes”.

En ese sentido, recuerda que “la capacidad de proyectar gráficos 3D que se puedan integrar con objetos del mundo real se ha presentado en muchas películas como ‘Blade Runner 2049’, ‘Iron Man’, ‘Ghost in the Shell’, ‘Bones’, ‘Her’, ‘Star Wars’…, pero todavía no es posible, de momento”.

Asier Marzo ha decidido desarrollar su proyecto en la Universidad Pública de Navarra porque "le tengo especial cariño a esta universidad; es donde estudié y quiero contribuir a potenciarla, tanto en investigación como en docencia". Asegura que "el talento de nuestros estudiantes no tiene nada que envidiar al de otras instituciones en Reino Unido o Francia” y añade que "si queremos un futuro mejor, necesitamos talento en docencia y en investigación".

Desde que hace quince años se iniciaran las convocatorias Starting Grant (2007), en el área de Ciencias de la Computación e Informática —en la que trabaja Asier Marzo—, España ha conseguido un total de 10 ayudas.

INTERACCIÓN DIRECTA Y POSIBLES APLICACIONES

Los displays más habituales son los teléfonos móviles, el televisor, la pantalla del ordenador o de las tabletas electrónicas. “En un display volumétrico —indica este investigador— la luz proviene de cada punto del espacio y los gráficos pueden ser observados por varias personas desde distintos puntos de vista, sin estar obligados a llevar ningún dispositivo tipo gafas 3D. Además, estas pantallas permiten una correcta acomodación del enfoque y una mejor percepción de objetos a diferentes profundidades”.

El proyecto 'InteVol' combinará diferentes tecnologías para crear el primer display volumétrico con interacción directa; es decir, un holograma tridimensional que se pueda ver por varias personas y desde distintos ángulos. Las personas podrán introducir sus manos u otros objetos en el display para tener una interacción directa con los gráficos. Las tecnologías que se combinarán son levitación acústica, holografía, tracking de partículas, inteligencia artificial predictiva y microfabricación de partículas optofonónicas (que interactúan con luz y sonido de forma controlada)”.

Otra faceta del proyecto es el diseño de técnicas de interacción humano-máquina, para una manipulación intuitiva y eficiente de los objetos 3D mostrados en el display. El campo de la interacción humano-máquina aúna conocimientos de psicología, psicofísica, ciencias de la computación y electrónica, ya que hace falta entender a la máquina, pero también a las personas.

Tal y como indica este investigador, con el fin de demostrar el potencial de “InteVol”, el proyecto contempla el desarrollo de diversas aplicaciones. “En primer lugar, se creará una aplicación para análisis de planos y piezas CAD; más adelante, una para visualizar modelos médicos y planificar procedimientos laparoscópicos; y, por último, la más ambiciosa utiliza inteligencia artificial para transformar los gestos y palabras de las personas en objetos 3D interactivos, debe potenciar los procesos de ideación entre varias personas”.

LÍDER EN LEVITACIÓN ACÚSTICA

Asier Marzo Pérez es ingeniero y doctor en Informática por la Universidad Pública de Navarra. Investigador adscrito al Instituto Smart Cities, de cuyo equipo directivo forma parte, colabora también con la asociación estudiantil i2tec de electrónica y computación y es mentor STEM en el Planetario de Pamplona. Es líder mundial en el uso de levitación acústica para crear interfaces interactivas novedosas y tiene experiencia en el diseño de técnicas de interacción.

Obtuvo el mejor expediente académico durante sus estudios de Informática en la UPNA y consiguió una beca de doctorado del Gobierno de Navarra. Durante su carrera posdoctoral trabajó en el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Bristol (Reino Unido). Ha trabajado como ingeniero de software y desarrollador de videojuegos.

Investigador guiado por la curiosidad, interesado por la física, la electrónica y la programación, durante su doctorado investigó en Videojuegos para el Aprendizaje, Realidad Aumentada y Levitación Acústica. Es autor de publicaciones en revistas de prestigio como Nature Communications, Physical Review Letters y PNAS. Sus intereses también están orientados a la Interacción Humano-Computadora (HCI) con publicaciones en conferencias como CHI, UIST, Multimedia e ISMAR.

Su trabajo ha aparecido en canales televisivos como la BBC, Discovery Channel, Nature Videos y Antena3, en cuyo programa El Hormiguero ha hecho varias demostraciones ante actores de Hollywood y otros personajes famosos. Ha presentado su investigación en TEDx, Hackaday y múltiples eventos Maker. Varias de sus publicaciones se encuentran en el 1% más popular, según Altmetrics, y además fueron los artículos más leídos de sus revistas.

Recientemente ha fundado el grupo de investigación UpnaLab https://upnalab.com, donde informática, física, electrónica y mecánica se combinan para crear dispositivos interactivos novedosos. Uno de sus principales objetivos es hacer que los displays y dispositivos desarrollados en UpnaLab sean abiertos para todas las personas. Esto se refleja en los premios de sus Instructables, cientos de entradas en blogs de ciencia y los numerosos eventos y actividades Maker que realiza.

AYUDA 'STARTING GRANT' DE LA UE

Las ayudas del organismo europeo ERC (Consejo Europeo de Investigación) están consideradas como las de mayor prestigio científico en Europa y se destinan a personas investigadoras de cualquier parte del mundo que presenten ideas rompedoras más allá de la frontera del conocimiento actual. Dependiendo de los años que la persona lleve siendo doctor/a, las ayudas se categorizan en Starting Grant (entre 2 y 7 años), Consolidator Grant (entre 7 y 12 años) y Advanced Grant (investigadores ya establecidos).

Las propuestas aceptadas por el ERC pueden estar enmarcadas en cualquier campo de investigación y la evaluación de las propuestas que son subvencionadas se basa en el único criterio de la excelencia científica, tanto de la persona investigadora como del proyecto.

Cabe recordar que hace poco más de un año Iñigo Liberal Olleta, investigador de la UPNA y miembro del Instituto Smart Cities, obtuvo también la ayuda “Starting Grant” (en el área de Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones) para un proyecto en los ámbitos de la nanofotónica y la óptica cuántica.

En palabras del vicerrector de Investigación de la UPNA, Francisco Javier Arregui San Martín, “que el investigador que ha conseguido esta ayuda ERC, Asier Marzo, con el reconocimiento científico que supone, elija la UPNA para desarrollar su proyecto es un motivo de enhorabuena para la universidad y para la sociedad navarra. Es un logro extraordinario que puede propiciar la generación de ideas disruptivas aquí, en Navarra. Para la universidad, en particular, significa un gran estímulo para seguir trabajando en la creación de un entorno favorable de atracción y captación de talento, y, por supuesto, merece la pena destacar la gran visibilidad y prestigio internacional que todo ello confiere a la UPNA”.