La CEN ha pedido al Gobierno de Navarra que no dé por válido el autotest en casa

¿Vale un test hecho en casa para obtener una baja? Sí. Desde hace unos quince días, Salud da total credibilidad a quien mande sus datos al correo electrónico antigenosfarmacia@navarra.es y diga que ha dado positivo en un test de autodiagnóstico realizado en el domicilio. A partir de ese momento, alguien del centro de salud se pone en contacto con esa persona para realizar un seguimiento y para tramitar la baja labora, que se envía por correo.

Este sistema, sin ninguna garantía ni comprobación, está siendo objeto de polémica en comunidades donde también se han aceptado los test antígenos caseros sin necesidad de confirmar, como ocurría antes, con otro test en el centro de salud o con una PCR. En Madrid, Galicia, Aragón y La Rioja también sirven y ya hay quien habla del riesgo de que alienten la picaresca de algunos trabajadores.

En Navarra, la Confederación Empresarial de Navarra (CEN) no habla de picaresca, pero no le convence el sistema. “Entendemos que el protocolo recientemente aprobado sobre la tramitación de las bajas laborales por covid responde a la necesidad de no tensionar más el sistema de salud, ya muy colapsado, pero creemos que es importante que la decisión de conceder una baja laboral, vaya precedida de una valoración profesional”, expone el secretario general, Carlos Fernández Valdivielso.